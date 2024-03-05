تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني: ثغرات في أجهزة سامسونج

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في أجهزة شركة "سامسونج" Samsung.

وأصدرت سامسونج التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وأوصى المركز بتحديث أجهزة سامسونج، حيث أصدرت الشركة توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: (من هنا).

ودعا المركز إلى المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات سامسونج.

