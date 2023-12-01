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تحذير عاجل من "قوى" حول الانقطاع عن العمل ومهلة الـ60 يومًا

قوى
منصة "قوى"
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أكدت منصة "قوى" أنه يجب على صاحب المنشأة عند تقديمه لطلب انقطاع عامل عن العمل إخبار الموظف، كما تصل رسالة نصية من قوى إلى الموظف بذلك.اضافة اعلان

الإجراءات المتبعة بعد طلب الانقطاع عن العمل

جاء ذلك في الصفحة الرسمية لـ "قوى" بمنصة "إكس"، ردًا على استفسار حول الإجراءات المتبعة بعد تقديم طلب انقطاع العامل عن العمل.
وقال صاحب الاستفسار: "أنا استلمت رسالة انقطع عن العمل، ومهلة 60 يومًا، إما نقل الكفالة أو الخروج النهائي إن لم أستطع نقل الكفالة".
وتابع، كيف أعمل خروج نهائي؟ هل يتم من قبلكم أم من عند الكفيل؟

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.
علمًا أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت أن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.
جاء ذلك على صفحة المنصة الرسمية في "إكس" حيث أكدت على أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

طريقة تنفيذ الخدمة

1ـ الدخول إلى منصة أبشر.
2ـ اختيار أفراد الأسرة.
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

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