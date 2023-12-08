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تحذير خطير لمستخدمي أدوبي إنديزاين من هجمات تصيد احتيالي

هاكرز
هاكرز
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يحذر خبراء التقنية من هجمات تصيد إلكترونية تستهدف مستخدمي برنامج التصميم أدوبي إنديزاين.

هجمات تصيد احتيالية

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وتفصيلا، أصدر باراكودا تقريرًا جديدًا حول Threat Spotlight، حذر خلاله من الارتفاع الأخير في هجمات التصيد الاحتيالي التي تستغل Adobe InDesign، وهو نظام موثوق لنشر المستندات، ووفقًا للبحث، كانت هناك زيادة كبيرة في رسائل البريد الإلكتروني التي تحمل روابط Adobe InDesign، مع زيادة تقارب 30 ضعفًا منذ أكتوبر.
وقفز العدد اليومي من حوالي 75 إلى حوالي 2000 يوميًا، ومن المثير للقلق أن ما يقرب من واحد من كل 10 (9٪) من رسائل البريد الإلكتروني هذه يحتوي على روابط تصيد نشطة، فى حين أن 20٪ أخرى تتضمن محتوي تمت إزالته، بحسب موقع TOI الهندي.
وأوضح التقرير، أن العديد من روابط التصيد الاحتيالي التي لاحظها باحثو باراكودا تحتوي على نطاق المستوى الأعلى "ru"، وويتم استضافتها خلف شبكة توصيل المحتوى (CDN) التي تعمل كوكيل للموقع المصدر، ويساعد هذا في إخفاء مصدر المحتوى ويجعل من الصعب على تقنيات الأمان اكتشاف الهجمات وحظرها.
ويبدو أن بعض الهجمات التى تستفيد من Adobe InDesign تستهدف مؤسسات أو مستخدمين محددين، وتحمل رسائل البريد الإلكترونى هذه شعارات تجارية شرعية ربما تم نسخها من محتوى آخر أو تم استخلاصها من مواقع الويب بواسطة المهاجمين.
ومن المحتمل أن يتم اختيار الشعارات لأنها معروفة وموثوقة من قبل الأهداف - وتشير إلى أن المهاجمين أمضوا الوقت والموارد فى صياغة هذه الرسائل.
ومن ناحية أخرى، فإن بقية الهجمات عبارة عن رسائل عامة موزعة على نطاق واسع تتضمن شعارات OneDrive وSharePoint وAdobe، تتميز بعضها بنص أساسى تم تجميعه بأقل جهد.

نصائح للحماية


وللوقاية من الهجمات الاحتيالية، من الضروري أن يكون لديك أمان بريد إلكترونى متقدم ومتعدد الطبقات ومدعوم بالذكاء الاصطناعى، وقادر على تحديد التهديدات الناشئة والمعروفة.
كذلك يعد التدريب المنتظم للموظفين على الوعى بالأمن السيبراني أمرًا ضروريًا أيضًا، ويجب تحديث التدريب كلما ظهرت اتجاهات تهديد جديدة حتى يعرف الموظفون ما الذي يجب عليهم البحث عنه وماذا يفعلون إذا تلقوا بريدًا إلكترونيًا مشبوهًا أو ضارًا.

 

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