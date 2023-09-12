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تحذير.. النسخ المزيفة من تطبيق "تليجرام" تظهر في متجر "جوجل بلاي"

تليجرام
تطبيق تليجرام
أ أ
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كشف باحثون متخصصون في مجال الأمن السيبراني عن وجود تطبيقات "تليجرام" مزيفة منتشرة في متجر "جوجل بلاي" في مناطق جغرافية محددة.اضافة اعلان
ووفقًا للتقرير المنشور في مدونة Securelist التابعة لشركة كاسبرسكاي، فإن التطبيقات المزيفة من تيليجرام روّجت لنفسها على أنها أسرع من التطبيق الأصلي.


واجهة مستخدم الإصدار الأصلي

وتعرض في المتجر وهى تحمل واجهة مستخدم مطابقة للإصدار الأصلي، لكن مع تغييرات في الشفرة المصدرية، وفقًا لـ "موقع البوابة العربية للأخبار التقنية".


تسمح بالوصول للمعلومات الشخصية

وتسمح تلك التغييرات للتطبيقات المزيفة بالوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بجهات اتصال المستخدم، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والمعرّفات والألقاب المستعارة، وغيرها.


جمع عناوين المحادثات

ويمكن أيضًا لتلك التطبيقات جمع عناوين المحادثات والقنوات ومعرّفات الرسائل، بالإضافة إلى اسم المرسل ومعرّفه من الرسائل الواردة.


التطبيقات مدعومة من الحكومة الصينية

ويعتقد الباحثون أن هذه التطبيقات المزيفة مدعومة من الحكومة الصينية، حيث يتمتع تطبيق تليجرام بشعبية واسعة بين الأقليات العرقية المسلمة، التي تُتهم الحكومة بقمعهم ومراقبتهم في السنوات الأخيرة.

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