تحذير.. النسخ المزيفة من تطبيق "تليجرام" تظهر في متجر "جوجل بلاي"

أ أ

كشف باحثون متخصصون في مجال الأمن السيبراني عن وجود تطبيقات "تليجرام" مزيفة منتشرة في متجر "جوجل بلاي" في مناطق جغرافية محددة. اضافة اعلان

ووفقًا للتقرير المنشور في مدونة Securelist التابعة لشركة كاسبرسكاي، فإن التطبيقات المزيفة من تيليجرام روّجت لنفسها على أنها أسرع من التطبيق الأصلي.





واجهة مستخدم الإصدار الأصلي





تسمح بالوصول للمعلومات الشخصية





جمع عناوين المحادثات





التطبيقات مدعومة من الحكومة الصينية



وتعرض في المتجر وهى تحمل واجهة مستخدم مطابقة للإصدار الأصلي، لكن مع تغييرات في الشفرة المصدرية، وفقًا لـ "موقع البوابة العربية للأخبار التقنية".وتسمح تلك التغييرات للتطبيقات المزيفة بالوصول إلى المعلومات الشخصية الخاصة بجهات اتصال المستخدم، مثل الأسماء وأرقام الهواتف والمعرّفات والألقاب المستعارة، وغيرها.ويمكن أيضًا لتلك التطبيقات جمع عناوين المحادثات والقنوات ومعرّفات الرسائل، بالإضافة إلى اسم المرسل ومعرّفه من الرسائل الواردة.ويعتقد الباحثون أن هذه التطبيقات المزيفة مدعومة من الحكومة الصينية، حيث يتمتع تطبيق تليجرام بشعبية واسعة بين الأقليات العرقية المسلمة، التي تُتهم الحكومة بقمعهم ومراقبتهم في السنوات الأخيرة.