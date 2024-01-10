تحذير.. إدمان الهاتف وسماعات الأذن وراء فقدان السمع و7 مشاكل صحية أخرى

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يتسبب إدمان الاستخدام
المطول والمفرط للهواتف الذكية وسماعات الأذن، في الكثير من المشاكل الصحية
والنفسية على المدى الطويل.
مخاطر ادمان الهاتف
وسماعات الأذنوربط الدكتور
مورارجي جادج، استشاري الأنف والأذن والحنجرة واختصاصي اضطرابات النوم بالهند بين إدمان
الهاتف واضطرابات السمع لدى المراهقين.
وأكد على أن استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة يجعل الهياكل الحساسة للأذن الداخلية معرضة للخطر بشكل خاص خلال فترة المراهقة.
إدمان سماعات
الأذن يؤدي إلى فقدان السمعوقال إن الخلايا
الشعرية الصغيرة الموجودة في الأذن الداخلية مسؤولة عن إرسال المعلومات الصوتية
إلى الدماغ، وعند التعرض للضوضاء المفرطة، تتضرر هذه الخلايا وتؤدي إلى فقدان
السمع.
7 مشاكل صحية لإدمان
الهاتف وسماعات الأذن وحدد الخبراء 7
مشاكل صحية يُصاب بها مدمن استخدام الشاشة والسماعات لفترات طويلة وبصفة دائمة وهى:
زيادة الوزنتعلم أن الضوء
الأزرق المنبعث من شاشة هاتفك يمكن أن يتداخل مع نومك، إذ ربط علماء في جامعة
غرناطة بإسبانيا اضطرابات النوم مثل تلك التي يسببها هاتفك بالسمنة ومرض السكري.
وتمنع هذه الاضطرابات جسمك من إنتاج هرمون الجريلين واللبتين، وهما هرمونان للجوع يساعدان في تنظيم شهيتك أثناء ساعات الاستيقاظ.
تغيير بنية
دماغكيقترح بحث نُشر
في المجلة العلمية PLoS One،
أنه بالإضافة إلى تقصير فترة انتباهك، يمكن أن يؤدي تعدد المهام في الوسائط إلى
تغيير البنية الفيزيائية لعقلك.
والأشخاص الذين ينخرطون في قدر أكبر من تعدد المهام في الوسائط لديهم في الواقع كثافة أقل للمادة الرمادية، وهو ما يرتبط بانخفاض التحكم المعرفي والتنظيم الاجتماعي والعاطفي.
تجعل الأشخاص في
خطرالقيادة وهاتفك
في يدك ليست الطريقة الوحيدة التي تعرض نفسك فيها للخطر على الطرق.
وقد لاحظت دراسة وجود 21760 من المشاة في خمسة تقاطعات مزدحمة في مانهاتن، أن نصف الأشخاص الذين كانوا يعبرون على الرغم من إشارة عدم المشي كانوا يرتدون سماعات الرأس ويتحدثون في الهاتف.
القلق
على الرغم من
كونه هو الشيء الذي يبقيك على اتصال بدائرة أصدقائك بأكملها، إلا أن هاتفك قد يسبب
لك قلقًا اجتماعيًا، على الأقل تجاه هذا الكم من الرسائل التي تحتاج إلى الرد
عليها.
عمى مؤقتبالإضافة إلى
العبث بدورة نومك، فإن النظر إلى هاتفك في السرير يمكن أن يسبب أيضًا عمى مؤقت،
فإذا استلقيت على جانبك في الظلام ونظرت إلى هاتفك بعين واحدة، يمكنك أن تصاب
بالعمى المؤقت.
انتشار
البكتيرياتأخذ هاتفك معك
في كل مكان المطبخ، وغرفة النوم والمرحاض، لذلك قد يصبح أرض خصبة للجراثيم
والبكتيريا، ثم تضعه على وجهك، فقد تم العثور على بكتيريا MRSA في الهواتف المحمولة.
وحتى إذا لم تكن هناك جرثومة MRSA على هاتفك، فهناك بالتأكيد بعض الجراثيم الأخرى التي تزحف على هذا الشيء.