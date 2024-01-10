تحذير.. إدمان الهاتف وسماعات الأذن وراء فقدان السمع و7 مشاكل صحية أخرى

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يتسبب إدمان الاستخدام المطول والمفرط للهواتف الذكية وسماعات الأذن، في الكثير من المشاكل الصحية والنفسية على المدى الطويل. اضافة اعلان





مخاطر ادمان الهاتف وسماعات الأذن



إدمان سماعات الأذن يؤدي إلى فقدان السمع



7 مشاكل صحية لإدمان الهاتف وسماعات الأذن



زيادة الوزن



تغيير بنية دماغك



تجعل الأشخاص في خطر



القلق

وربط الدكتور مورارجي جادج، استشاري الأنف والأذن والحنجرة واختصاصي اضطرابات النوم بالهند بين إدمان الهاتف واضطرابات السمع لدى المراهقين.وأكد على أن استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة يجعل الهياكل الحساسة للأذن الداخلية معرضة للخطر بشكل خاص خلال فترة المراهقة.وقال إن الخلايا الشعرية الصغيرة الموجودة في الأذن الداخلية مسؤولة عن إرسال المعلومات الصوتية إلى الدماغ، وعند التعرض للضوضاء المفرطة، تتضرر هذه الخلايا وتؤدي إلى فقدان السمع.وحدد الخبراء 7 مشاكل صحية يُصاب بها مدمن استخدام الشاشة والسماعات لفترات طويلة وبصفة دائمة وهى:تعلم أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة هاتفك يمكن أن يتداخل مع نومك، إذ ربط علماء في جامعة غرناطة بإسبانيا اضطرابات النوم مثل تلك التي يسببها هاتفك بالسمنة ومرض السكري.وتمنع هذه الاضطرابات جسمك من إنتاج هرمون الجريلين واللبتين، وهما هرمونان للجوع يساعدان في تنظيم شهيتك أثناء ساعات الاستيقاظ.يقترح بحث نُشر في المجلة العلمية PLoS One، أنه بالإضافة إلى تقصير فترة انتباهك، يمكن أن يؤدي تعدد المهام في الوسائط إلى تغيير البنية الفيزيائية لعقلك.والأشخاص الذين ينخرطون في قدر أكبر من تعدد المهام في الوسائط لديهم في الواقع كثافة أقل للمادة الرمادية، وهو ما يرتبط بانخفاض التحكم المعرفي والتنظيم الاجتماعي والعاطفي.القيادة وهاتفك في يدك ليست الطريقة الوحيدة التي تعرض نفسك فيها للخطر على الطرق.وقد لاحظت دراسة وجود 21760 من المشاة في خمسة تقاطعات مزدحمة في مانهاتن، أن نصف الأشخاص الذين كانوا يعبرون على الرغم من إشارة عدم المشي كانوا يرتدون سماعات الرأس ويتحدثون في الهاتف.

على الرغم من كونه هو الشيء الذي يبقيك على اتصال بدائرة أصدقائك بأكملها، إلا أن هاتفك قد يسبب لك قلقًا اجتماعيًا، على الأقل تجاه هذا الكم من الرسائل التي تحتاج إلى الرد عليها.





عمى مؤقت



انتشار البكتيريا



إجهاد العين



بالإضافة إلى العبث بدورة نومك، فإن النظر إلى هاتفك في السرير يمكن أن يسبب أيضًا عمى مؤقت، فإذا استلقيت على جانبك في الظلام ونظرت إلى هاتفك بعين واحدة، يمكنك أن تصاب بالعمى المؤقت.تأخذ هاتفك معك في كل مكان المطبخ، وغرفة النوم والمرحاض، لذلك قد يصبح أرض خصبة للجراثيم والبكتيريا، ثم تضعه على وجهك، فقد تم العثور على بكتيريا MRSA في الهواتف المحمولة.وحتى إذا لم تكن هناك جرثومة MRSA على هاتفك، فهناك بالتأكيد بعض الجراثيم الأخرى التي تزحف على هذا الشيء.بين الوقت الذي تقضيه في النظر إلى الكمبيوتر والوقت الذي تقضيه في التحديق في هاتفك، من المحتمل إلى حد ما أنك تجهد عينيك بشكل منتظم.