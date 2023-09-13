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تحديث وميزة جديدة في تطبيق واتساب.. ماذا عن خاصية القنوات؟

واتساب
واتساب
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أعلن الخبير التقني عبدالله السبيعي عن وصول ميزة إنشاء قناة لتطبيق التراسل الفوري واتساب.

ميزة إنشاء قناة

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وأوضح أنه يمكن إنشاء قناة من خلال الضغط على المستجدات ، وفي حالة عدم وصول الخاصية يتم على إبلاغي ليتم وصول تنبيه في حالة تفعيل الميزة".
وأضاف السبيعي، القناة والمحتوى الذي تحتوي عليه متاحة لـ 30 يوم، وسيتم تفعيل الميزة قريبا لجميع المستخدمين.

وكانت شركة ميتا المالكة لـ “واتساب” قد أعلنت عن قنوات واتساب الجديدة وهي أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه، هذا يعني أن المشرف على القناة هو الوحيد الذي يمكنه إرسال الرسائل، بينما يتلقى المستخدمون الرسائل فقط.

هي عبارة عن أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي، وللمساعدة على تحديد قنوات لمتابعتها، وتصميم دليل قابل للبحث يمكن من خلاله العثور ما الشيء المطلوب البحث عنه ويمكن أيضًا الانتقال إلى القنوات من روابط الدعوة المرسلة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة على الإنترنت.

الخدمة الأكثر خصوصية


وقالت ميتا في بيان لها: إنها تتطلع إلى توفير الخدمة الأكثر خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة، ويبدأ ذلك من حماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين، وبصفتك مشرفًا في القناة، لن يظهر رقم هاتفك ولا صورة ملفك الشخصي للمتابعين، وبالمثل، فإن متابعة إحدى القنوات لن تكشف رقم هاتفك للمشرف أو للمتابعين الآخرين. أنت من يقرر متابعة القنوات، وقرارك يتمتع بالخصوصية التامة.

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