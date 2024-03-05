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تحديث لأجهزة آيفون يغلق ثغرات خطيرة

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
آيفون
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وصل تحديث جديد لأجهزة وهواتف آيفون يصلح ويعالج ثغرات أمنية خطيرة وفقا لما أكدته شركة أبل.

تحديث جديد لأجهزة آيفون

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، بقوله: "أنا حدثت الآن، ولو في مشاكل سوف أحدثكم.. انتظروا يوم أو يومين ما عندكم مشكلة".اضافة اعلان
وتابع : "هي مجرد نصيحة لإصلاح أي ثغرات أمنية في حالة التحديث، لكن الكل حر في جهازه يحدث أو لا يحدث".

وكان الخبير التقني سالم الحربي، قد نصح في وقت سابق، بحذف تطبيق الاختصارات في أجهزة آيفون، بسبب ثغرة أمنية تتسبب في تسريب بيانات المستخدمين.

ثغرة في تطبيق الاختصارات

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس: "نصيحة لمن يحمل تطبيق اختصارات الآيفون، احذفوه حالا، التطبيق فيه ثغرة تُسرب البيانات الحساسة والشخصية خاصة الشخصيات المهمة والبارزة".
وأضاف: "احذفوا حالا.. أنا حذفته على طول، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.. أي تطبيق مشكوك في أمره أنا أحذفه فورا".

تعليق شركة أبل

وتابع الحربي: "أن شركة أبل تقول إنها حذفت الثغرة، ويمكن تأتي بعد ذلك تحديثات وتعيد تحميله ممكن.. لكن الآن نصيحة احذفوا التطبيق".


ثغرة في منتجات أبل

يذكر أن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أصدر في وقت سابق، تحذيرًا أمنيًّا بمستوى خطورة «عالٍ جدًا»، مشيرًا إلى أن «Apple» أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
وحول الإجراءات الوقائية، أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات، من خلال الروابط التالية:
https://support.apple.com/en-us/HT214032
https://support.apple.com/en-us/HT214031
https://support.apple.com/en-us/HT214033

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