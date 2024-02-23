تحديث جديد من أبل يعالج مشكلة تقنية في آيفون

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أعلنت شركة آبل عن تحديث جديد لنظام التشغيل iOS 17.3.1، مع ميزات جديدة لجهاز آيفون، قبل أن تصدر مؤخراً تعديلاً على التحديث لإصلاح أحد الأخطاء في آيفون.



تحديث جديد من أبل



تحميل التحديث الجديد



وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يعمل على إصلاح مشكلة احتمال تكرار النص، أو تداخله أثناء الكتابة على آيفون. ولم تنشر الشركة أي معلومات إضافية حول التحديث، لذلك من غير الواضح ما إذا كان يعالج أي مشكلات أمنية.ووفقا لموقع “سي نت” الإلكتروني، فإن شركة آبل تقوم عادةً بنشر المعلومات الخاصة بالتحديث عبر الإنترنت، عندما يصبح الإصدار متاحاً للتنزيل، ولكن كانت هناك بعض الحالات التي لم تنشر فيها الشركة هذه المعلومات، كما هو الحال مع إصدار iOS 17.2.1 و iOS 17.1.1.ولتنزيل التحديث الجديد اتبع الخطوات التالية:- انتقل إلى الإعدادات- ثم عام- ثم تحديث البرنامج- ثم انقر فوق التثبيت الآن- اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة.