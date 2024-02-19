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تحالف 20 شركة تكنولوجية كبرى ضد الذكاء الاصطناعي.. الأسباب والتفاصيل

الذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع
الذكاء الاصطناعي
أ أ
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أعلنت مجموعة من 20 شركة تكنولوجية، عن التزام مشترك بمكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فيما يخص مجالات الصناعة المختلفة للمحافظة على حقوق الملكية.اضافة اعلان

منع الذكاء الاصطناعي من التلاعب في نتائج الانتخابات

وبهدف منع التلاعب خاصة في ظل ما تشهده دول عدة في العالم من انتخابات، واقتراب فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام، وفقًا لـ "اليوم".
وانتقد الكثير من الخبراء والمسؤولين قدرة الذكاء الاصطناعي على التزييف العميق الذي يمكن أن يستخدم الصوت والفيديو والصور لتقليد أشخاص بأعينهم من رؤساء الشركات أو الشخصيات العامة أو المشاهير.

الشركات المشاركة في مكافحة التزييف

ويمكن بالطبع تقليد المتنافسين في انتخابات الرئاسة الأمريكية أو تقديم معلومات تصويت كاذبة.
شاركت شركات: مايكروسوفت وميتا وجوجل وأمازون وآي بي إم وأدوبي وغيرهم في الاتفاق على محاربة التزييف، ثم انضمت إليهم أيضًا شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "أوبن إيه آي" إلى جانب شركات لمواقع التواصل الاجتماعي مثل "سناب" و"تيك توك" و"إكس".

تأثير الذكاء الاصطناعي على 4 مليارات شخص

تستعد منصات التكنولوجيا لعام مزدحم بالانتخابات المختلفة في أنحاء العالم والتي تؤثر على ما يصل إلى أربعة مليارات شخص في أكثر من 40 دولة.

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