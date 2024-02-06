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تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء.. هواتف من أوبو تتمتع بقدرات فائقة

هواتف أوبو
هواتف من أوبو تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء
أ أ
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أعلنت شركة Oppo أوبو الصينية أن مبيعات هاتفي Find X7 Ultra و Find X7 قد تخطت مليون طلب مُسبق للشراء في أيام قليلة.
وتعد الهواتف من الفئة الرائدة، وتتمتع بعدد من الإمكانات الفائقة أبرزها معالج قوي يقدم أداءً مميزًا.اضافة اعلان

مليون طلب مسبق لهواتف أوبو

وصرح بيلي تشانج، رئيس التسويق والمبيعات والخدمات الخارجية في شركة أوبو، بأن هناك بالفعل إقبالًا كبيرًا من المستخدمين على الهواتف مما جعلها تتخطى مليون طلب مُسبق.
وبحسب موقع GSMArena فإنه على الرغم من الإقبال الكبير على الهواتف إلا أن جميع الطلبات المسبقة تمت في الصين، حيث إن الهواتف غير متوفرة حاليًا في أي سوق أخرى.

قدرات فائقة لهواتف أوبو

ويعمل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعد أقوى معالج لهواتف الأندرويد ويأتي مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين الداخلي من نوع UFS 4.0.
ويحتوي هاتف أوبو Find X7 Ultra، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 100 وات، مع كاميرا رباعية جميعها بدقة 50 ميجابكسل، وأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

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