بعد 8 أشهر.. العثور على الطماطم المفقودة في محطة الفضاء الدولية

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أعلن أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية، أن رائد الفضاء، فرانك روبيو، تمت تبرئته من الاتهامات بتناول واحدة من أولى ثمار الطماطم التي تم زراعتها في الفضاء. اضافة اعلان

وقالت رائدة الفضاء في وكالة "ناسا"، ياسمين مقبلي، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمحطة، إنه تم العثور على بقايا الطماطم الصغيرة بعد ثمانية أشهر من وضع روبيو لها في غير مكانها.

وأضافت مقبلي: "لقد تم إلقاء اللوم على صديقنا العزيز فرانك روبيو، الذي عاد إلى منزله (بالفعل)، لفترة طويلة لأنه أكل الطماطم. ولكن يمكننا أن نبرأه. لقد وجدنا الطماطم"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".





الطماطم المزروعة في الفضاء



وكان روبيو، الذي عاد إلى الأرض في سبتمبر، هدفًا لاتهامات مازحة لعدة أشهر بأنه أكل ثمرة الطماطم المزروعة في الفضاء.وقال روبيو خلال بث مباشر لمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر: "لقد أمضيت ساعات طويلة في البحث عن هذا الشيء. أنا متأكد من أن الطماطم المجففة ستظهر في مرحلة ما وتبرهن لي، بعد سنوات في المستقبل".ولم يكشف رواد الفضاء عن مكان العثور على الطماطم أو ما هي حالتها، لكن روبيو توقع في وقت سابق إنها ستكون في حالة تحلل متقدمة بسبب الرطوبة على متن المحطة.