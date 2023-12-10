الأحد، 26 جمادى الأولى 1445 ، 10 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد 8 أشهر.. العثور على الطماطم المفقودة في محطة الفضاء الدولية

طماطم في الفضاء
الطماطم المزروعة في الفضاء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية، أن رائد الفضاء، فرانك روبيو، تمت تبرئته من الاتهامات بتناول واحدة من أولى ثمار الطماطم التي تم زراعتها في الفضاء.اضافة اعلان
وقالت رائدة الفضاء في وكالة "ناسا"، ياسمين مقبلي، خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمحطة، إنه تم العثور على بقايا الطماطم الصغيرة بعد ثمانية أشهر من وضع روبيو لها في غير مكانها.
وأضافت مقبلي: "لقد تم إلقاء اللوم على صديقنا العزيز فرانك روبيو، الذي عاد إلى منزله (بالفعل)، لفترة طويلة لأنه أكل الطماطم. ولكن يمكننا أن نبرأه. لقد وجدنا الطماطم"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".

الطماطم المزروعة في الفضاء


وكان روبيو، الذي عاد إلى الأرض في سبتمبر، هدفًا لاتهامات مازحة لعدة أشهر بأنه أكل ثمرة الطماطم المزروعة في الفضاء.
وقال روبيو خلال بث مباشر لمحطة الفضاء الدولية في سبتمبر: "لقد أمضيت ساعات طويلة في البحث عن هذا الشيء. أنا متأكد من أن الطماطم المجففة ستظهر في مرحلة ما وتبرهن لي، بعد سنوات في المستقبل".
ولم يكشف رواد الفضاء عن مكان العثور على الطماطم أو ما هي حالتها، لكن روبيو توقع في وقت سابق إنها ستكون في حالة تحلل متقدمة بسبب الرطوبة على متن المحطة.

اقرأ أيضا

تطبيق يساعد المكفوفين
11:09 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

بشرى لذوي الهمم.. "مايكروسوفت" تطرح تطبيقًا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر

يوتيوب
6:21 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

يوتيوب يتيح ميزة إيقاف تعليقات المشاهدين على مقاطع الفيديو مؤقتًا

فيسبوك وإنستجرام
3:42 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

5 اتهامات لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" بتسهيل التحرش بالأطفال

واتساب 2
2:36 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بدقة HD

اقرأ أيضا

جوجل تطلق التوقيع الإلكتروني في المستندات ودرايف

دراسة من "أبل".. إجراءات وقائية لحماية بياناتك الشخصية من السرقة

"واتساب" تعتزم إرسال رسائل صوتية تُسمع لمرة واحدة فقط

تحذير خطير لمستخدمي أدوبي إنديزاين من هجمات تصيد احتيالي

لحماية المستخدمين.. ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيسبوك وماسنجر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

المكالمات المزعجة على هواتف آيفون
4:33 م الخميس، 07 ديسمبر 2023

ماذا سيحصل لك عند استخدام الهاتف لأقل من ساعتين يوميًا؟

ميتا
6:41 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"ميتا" تبدأ التشفير التام للرسائل على "فيسبوك" و"ماسنجر"

آيفون 14 برو
2:50 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

طريقة تفعيل خاصية "طمأنة" الطرف الآخر في جهاز آيفون

جيمني
12:13 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

سباق محموم.. جوجل تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الهيئة-الملكية-بالجبيل-تعلن-عن-وظائف-خالية
12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

وزارة التجارة
11:58 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

خطوة بخطوة.. تعرّف على شروط تأسيس شركة بالمملكة

حساب المواطن - التسجيل
11:05 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة الجديدة 1445

958337
10:02 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الصحة" حول لقاح الأنفلونزا الموسمية

أهم 10
9:38 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إيداع حساب المواطن وأشهر طرق الاحتيال في قطاع العقار بالمملكة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
9:03 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن لشهر ديسمبر والاستعلام الآن برقم الهوية