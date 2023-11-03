بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

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عندما تم الكشف عن "آيباد" لأول مرة في عام 2010، وصفه ستيف جوبز، رئيس شركة "آبل" آنذاك، بأنه "جهاز سحري وثوري".

وحظي جهاز "آيباد" بشعبية كبيرة في السنوات التي أعقبت إطلاقه، حيث حقق إيرادات قياسية بلغت 32 مليار دولار في عام 2013 - أي حوالي ربع إجمالي إيرادات أبل العالمية. اضافة اعلان

لكن أحدث النتائج المالية لشركة أبل تشير إلى أن هذا قد يكون بداية النهاية له.

وبينما حقق عملاق التكنولوجيا أرباحًا ربع سنوية مذهلة بلغت 23 مليار دولار - بزيادة قدرها 11 في المئة - كان هذا إلى حد كبير مدفوعًا بارتفاع مبيعات "آيفون"، التي ارتفعت بنسبة 2.8 في المئة.

وفي المقابل، تراجعت مبيعات "آيباد" بنسبة 10 في المئة، مسجلة الربع الرابع على التوالي من انخفاض المبيعات.





الهواتف الذكية سحبت البساط من آيباد



إذًا لماذا يعزف المستهلكون عن شراء أجهزة آيباد؟



لاجديد لدى آيباد



وقالت ريبيكا كروك، مديرة النمو في شركة "CI&T" لتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرامج لصحيفة "ديلي ميل": "عندما تم إطلاقه، أنشأ آيباد اسمًا لنفسه باعتباره الجهاز اللوحي الذي يمكن للمستهلكين الوصول إليه".وكان ذلك في وقت لم تكن فيه الهواتف الذكية قريبة من التطور الذي شهدته الآن، بينما "اليوم، تتمتع الهواتف الذكية بشاشات أكبر بكثير ويمكن استخدامها لاستهلاك المحتوى"، وفقًا لـ كروك.علاوة على ذلك، لا تدعم أجهزة آيباد العديد من التطبيقات، مما يعني أنك لا تزال بحاجة إلى هاتفك، كما أنها ليست جاهزة لاستبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضًا."حتى بالنسبة لقراءة الكتب، هناك بدائل أخف وأسهل والأهم من ذلك أنها أرخص في السوق مثل أمازون كيندل"، بحسب كروك، التي أكدت أن جهاز آيباد يحتاج إلى "إصلاح شامل" لاستعادة المستهلكين.ومضت قائلة: "ما لم تقم شركة آبل بإصلاح شامل وتعود إلى الأساسيات حول سبب احتياج المستهلكين لجهاز آيباد عندما تكون هواتفهم قادرة على القيام بكل شيء، أتوقع أن تستمر مبيعات آيباد في السوق في الانخفاض".وفقًا لباولو بيسكاتور، محلل التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، فإن هناك "العديد من العوامل" التي يجب أخذها في الاعتبار.وقال: "هناك الكثير من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الموسمية، واعتماد الأشخاص على الهواتف الذكية أكثر من الهواتف الذكية، وبيئة الاقتصاد الكلي الصعبة وأزمة تكلفة المعيشة".وأضاف: "أصبح الناس الآن أكثر حذرًا بشأن دخلهم المتاح ويحتفظون بالأجهزة لفترة أطول بالإضافة إلى إعطائها لأفراد آخرين من الأسرة".وتابع: "وكما رأينا مع العديد من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، فقد ارتفع سعر جهاز "آيباد" خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية منذ إطلاقه - وخاصة في المملكة المتحدة".من جهته، قال الدكتور بيبين باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترون آر إكس، إن جهاز آيباد "لا يقدم شيئًا جديدًا"، وأشار إلى أن شركة أبل أصبحت "راضية عن نفسها".وأضاف: "لقد حققت شركة آبل نجاحها المذهل من خلال الابتكار التكنولوجي. لقد قدمت التكنولوجيا بعامل "مبهر" لم يكن من الممكن أن يحلم به مستخدمو الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية".وتابع: "الانخفاض الأخير في مبيعات جهاز آيباد يمكن أن يكون بسبب انخفاض الابتكار. لا يقدم آيباد شيئًا جديدًا للمستخدم".واستدرك: "لقد أصبحت شركة أبل راضية عن نفسها وتركت الباب مفتوحًا أمام الشركات المصنعة الأخرى لقيادة الطريق في مجال المنتجات والابتكار التكنولوجي."ووافق الدكتور باتيل، كروك الرأي بأن هناك حاجة إلى تحديث ضخم لجذب العملاء مرة أخرى. وأضاف: "إذا لم يعيدوا تركيز جهودهم على الابتكار، فقد نشهد المزيد من الانخفاض في الإيرادات في المستقبل".