بعد ساعات من تحديث iOS 17.. صدمة واسعة بين مستخدمي آيفون

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بعد ساعات فقط من إصدار أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS (iOS 17) الذي سارع الملايين من مستخدمي هواتف "آيفون" لتنزيله، عبر الكثيرين عن خيبة أملهم، وسط مزاعم بأن التحديث الأخير يستنزف عمر البطارية. اضافة اعلان

وانهالت الشكاوى عبر منصة "إكس" على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في ظل مزاعم المستخدمون من أن نظام التشغيل (iOS 17) قد أتلف بطارية أجهزتهم.

وكتب أحد المستخدمين: "هل نظام iOS 17 يقتل بطارية أي شخص آخر"، وأضاف آخر: "لقد كان عمر البطارية فظيعًا حتى الآن على نظام التشغيل iOS 17".

وعلى شاكلتهما، ادعى آخرون أن التحديث استهلك بطارية هواتفهم، بينما اعترف آخر أنهم كانوا حريصين جدًا على تنزيله على الإطلاق.

وادعى أحدهم أن جهازه ارتفعت درجة حرارته بسبب التحديث، وكتب، قائلاً: "نظام التشغيل iOS 17 يزيد من سخونة هاتفي كثيرًا... لم أره بهذا البطء من قبل".





ميزات جديدة



السعة القصوى لبطارية الهاتف



نصائح لزيادة عمر البطارية



وكشفت شركة آبل" أمس عن نظام التشغيل iOS 17، الذي تضمن التحديث العديد من الميزات الجديدة والمثيرة، بما فيها ملصقات جهات الاتصال القابلة للتخصيص، ورسائل البريد الصوتي المباشرة، والقدرة على مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بالمستخدم عن طريق الملامسة بين جهاز آيفون وجهاز آخر.وعلى الرغم من أن "آبل" لم تعلق بعد على هذه المشكلات، إلا أن تقريرًا نشرته صحيفة "ديلي ميل" اعتبر أنه من الطبيعي تمامًا أن تتعرض البطارية للاسننزاف في أعقاب التحديثات كثيفة الاستهلاك للطاقة.وفي بعض الأحيان قد يستغرق الأمر ساعات وحتى أيام حتى تنتهي تحديثات البرامج، مما يعني تأثر البطارية جراء ذلك، وفقًا لموقع (ZDNET) المتخصص في التكنولوجيا.وقال أدريان كينجسلي هيوز، الباحث في الموقع سابقًا: "إن تثبيت نظام تشغيل جديد على جهاز آيفون يؤدي إلى تشغيل الكثير من الأشياء في الخلفية، بدءًا من الفهرسة وحتى إعادة معايرة البطارية، ويمكن أن يستمر هذا لساعات أو حتى أيام".وأضاف: "لا يؤدي هذا إلى استهلاك الطاقة فحسب، بل إن إعادة معايرة البطارية يمكن أن تعطي انطباعًا بأن البطارية تستنزف بسرعة أكبر في حين أنها ليست كذلك في الواقع".لكن إذا استمرت المشكلات لفترة أطول، فقد يكون من الأفضل التحقق من السعة القصوى لبطارية الهاتف.ومع تقدم عمر البطارية كيميائيًا، تقل قدرة هواتف "آيفون" على الاحتفاظ بالشحن، مما قد يؤدي إلى تقليل عدد ساعات الاستخدام، وأداء أسوأ بين عمليات الشحن.وتوجد السعة القصوى في علامة التبويب "البطارية" الموجودة ضمن قائمة "الإعدادات" على الصفحة الرئيسية لجهاز "آيفون".وإذا كانت بطاريتك بحاجة إلى الاستبدال، فستظهر رسالة تشير إلى أن حالتها قد تدهورت بشكل كبير. لكن إذا قمت مسبقًا بتبديل بطاريتك في متجر هواتف غير تابع لشركة "آبل"، فقد لا تظهر مثل هذه الرسالة.وبدلاً من ذلك، قد تظهر نافذة بعنوان "جزء غير معروف"، وعند النقر عليها، سيظهر النص الآتي: "غير قادر على التحقق من أن جهاز آيفون هذا يحتوي على بطارية آبل أصلية. المعلومات الصحية غير متوفرة لهذه البطارية".كما يجب على المستخدمين أيضًا التحقق لمعرفة ما إذا كان "إعداد مصاص الدماء" - المعروف باسم Wi-Fi Assist - قيد التشغيل أيضًا.وتنصح "آبل" بأنه يمكن للمستخدمين اتخاذ عدد من الخطوات الأخرى لزيادة عمر البطارية إلى أقصى حد.إذ يعد إبقاء الجهاز بعيدًا عن درجات الحرارة القصوى التي تزيد عن 35 درجة مئوية أمرًا ضروريًا للحفاظ على عمر البطارية.ويجب أيضًا إزالة بعض الحالات أثناء شحن الجهاز إذا كانت تولد حرارة زائدة، لتجنب إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير متوقع.ومن أجل الحفاظ على حالتها على المدى الطويل، توصي "آبل" المستخدمين بتجنب شحن هواتفهم بنسبة 100 في المائة أو السماح لها بالنفاد بالكامل.إذ يمكن أن يؤدي إبقاء الجهاز مشحونًا بالكامل لفترة طويلة من الوقت إلى تفاقم سعة البطارية، ولهذا قد يكون شحنه إلى 50 في المائة أفضل في معظم الأوقات.وقالت "ديلي ميل" إنها اتصلت بشركة "آبل" للتعليق.