الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد زيادة حالات الاستيلاء عليها.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟

واتساب
تطبيق واتساب
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يفرض تطبيق المراسلات المشفرة "واتساب"، قيودًا لمنع الاختراق والاستيلاء على حسابات مستخدميه، لكن البعض قد يقع ضحية بسبب عدم الالتزام بإجراءات الأمان التي يتوجب اتباعها.اضافة اعلان

نصائح بشأن أمان الحساب

ينصح واتساب لتعزيز حماية حسابك عبره، باتّباع النصائح التالية:
-لا تشارك كود التسجيل أو رقم التعريف الشخصي المُستخدَم في التحقق بخطوتين مع الغير مطلقًا.
-عليك بتمكين خاصية التحقق بخطوتين وإضافة عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه في حال نسيان رقم التعريف الشخصي.
-عيِّن كلمة مرور يصعب تخمينها للبريد الصوتي على هاتفك لتمنع أي شخص من الوصول إلى بريدك الصوتي.
-تحقق من أجهزتك المرتبطة بانتظام. انتقل إلى الإعدادات > الأجهزة المرتبطة في واتساب لمراجعة كل الأجهزة المرتبطة بحسابك. لإزالة جهاز مرتبط، انقر على الجهاز > تسجيل الخروج.
-عيِّن كودًا للجهاز وانتبه لمن لديه صلاحية وصول فعلي إلى هاتفك. فالشخص الذي يستطيع استخدام هاتفك فعليًا قد يستخدم حسابك في واتساب من دون إذنك.
-إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي المستخدم لعملية التحقق بخطوتين أو كود التسجيل رغم أنك لم تطلب ذلك، فلا تنقر على الرابط الموجود في تلك الرسالة. فقد يكون هناك شخص ما يحاول الوصول إلى رقم هاتفك على واتساب.

طريقة استعادة حسابك

إذا تم خداعك لمشاركة كود التحقّق مع شخصٍ آخر مما أدى إلى تعذّر وصولك إلى حسابك في واتساب، فيجب العمل على الآتي: 
ادخل إلى واتساب على هاتفك باستخدام رقم هاتفك ثم أكّد رقم هاتفك بإدخال الكود المكون من ستة أرقام والذي تتلقاه في رسالة نصية قصيرة. تعرّف على المزيد عن التحقق من رقم هاتفك في مركز المساعدة الخاص بنا: آيفون |أندرويد.
بمجرد أن تدخل الكود المكون من ستة أرقام الذي وصلك في رسالة نصية، سيتم تسجيل خروج الشخص الذي انتهك حسابك من حسابك تلقائيًّا.
قد يُطلب منك أيضًا إدخال كود عملية التحقق بخطوتين. إذا كنت لا تعرف هذا الكود، فعلى الأرجح أن الشخص الذي انتهك حسابك قد مكّن عملية التحقق بخطوتين..

يتعين عليك حينها الانتظار مدة ٧ أيام قبل أن تتمكن من تسجيل الدخول مجددًا إلى حسابك بدون كود التحقق بخطوتين. بغض النظر عما إذا كنت تعرف كود التحقق هذا أم لا، يتم تسجيل الخروج الشخص الآخر من حسابك بمجرد إدخالك كود التحقق السداسي الذي وصلك في رسالة نصية. تعرف على المزيد عن خاصية التحقق بخطوتين في هذه المقالة.
إذا كان باستطاعتك الوصول إلى حسابك وكنت تشكّ أن شخصًا ما يستخدم حسابك من خلال واتساب ويب أو واتساب للكمبيوتر، عليك باستخدام خيار تسجيل الخروج من جميع أجهزة الكمبيوتر في واتساب على هاتفك.
سيبلغك واتساب عندما يحاول شخص ما تسجيل حساب واتساب باستخدام رقم هاتفك، وذلك لحماية حسابك. 

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