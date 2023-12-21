بعد الإطاحة بـ آيفون.. روسيا تبتكر هاتفًا مقاومًا للتجسس

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كشف المركز العلمي التقني لتكنولوجيا المعلومات "روسا" عن هاتف ذكي روسي الصنع، مقاوم للتجسس.





مواصفات هاتف Р-ФОН اضافة اعلان



التجسس على الهاتف



الهاتف الذكي من طراز "Р-ФОН" مع نظام التشغيل الروسي الجديد "روسا موبايل".ويحتوي على زجاج Gorilla Glass 5 ويزن 189 جراما، ويبلغ سمكه 7.96 ملم. وهو مزود بمعالج MediaTek Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت.كما يحتوي على تلفون ورسائل وكاميرتين وإعدادات ومتصفح ومتجر وساعة وآلة حاسبة وتقويم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم.وقال رئيس فريق تصميم الهاتف، فاجي زكريان: "بهذا السعر المنافس حيث يصل ثمن لـ "R-FON" إلى 40 ألف روبل يمكنك العثور على حلول أكثر جاذبية. ومع ذلك، فإن الميزة الرئيسية التي يؤكد عليها المصنعون ليست الأداء، بل أمن البيانات".وأضاف:" من الصعب تحديد عدد المستخدمين الذين سيختارون الأمان على الخدمات المألوفة والراحة. واعتاد الناس أساسًا على الاكتفاء ببرامج مكافحة الفيروسات وقواعد السلوك الأساسية على الإنترنت".وأوضح المطور، أن عبارة "هاتف مضاد للتجسس" تبدو أشبه بحركة من العلاقات العامة. من الواضح أن معظم المستخدمين "ليس لديهم مشكلة في المراقبة والتجسس".وهناك مشكلة أخرى وهي جمع بيانات المستخدم عن طريق التطبيقات والخدمات الموجودة على الهاتف لاستخدامها لاحقًا لأغراض إعلانية.هذا هو الجانب السلبي لتطوير الإعلانات المستهدفة. وعادة ما تقوم المتصفحات والتطبيقات بجمع بيانات حول تفضيلات المستخدم بشكل صريح وضمني، مقابل تقديم خدمات الراحة.وهنا تتوسع دائرة مؤيدي زيادة الأمن. وربما سيجد الهاتف الذكي استخدامًا في الجهات الحكومية، التي فرض الكثير منها قيودًا على استخدام الموظفين لأجهزة آيفون لأغراض العمل.ولن يدعم الجهاز خدمات VPN، ولكن من غير المرجح أن تؤثر هذه الشبكة على الأمان، حيث إن المستخدم يختارها ويقوم بتثبيتها بنفسه.