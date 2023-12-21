الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد الإطاحة بـ آيفون.. روسيا تبتكر هاتفًا مقاومًا للتجسس

هاتف روسي
صورة أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف المركز العلمي التقني لتكنولوجيا المعلومات "روسا" عن هاتف ذكي روسي الصنع، مقاوم للتجسس.

مواصفات هاتف Р-ФОНاضافة اعلان

الهاتف الذكي من طراز "Р-ФОН" مع نظام التشغيل الروسي الجديد "روسا موبايل".
ويحتوي على زجاج Gorilla Glass 5 ويزن 189 جراما، ويبلغ سمكه 7.96 ملم. وهو مزود بمعالج MediaTek Helio G99 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت. 
كما يحتوي على تلفون ورسائل وكاميرتين وإعدادات ومتصفح ومتجر وساعة وآلة حاسبة وتقويم، وفقًا لموقع "روسيا اليوم.
وقال رئيس فريق تصميم الهاتف، فاجي زكريان: "بهذا السعر المنافس حيث يصل ثمن لـ "R-FON" إلى 40 ألف روبل يمكنك العثور على حلول أكثر جاذبية. ومع ذلك، فإن الميزة الرئيسية التي يؤكد عليها المصنعون ليست الأداء، بل أمن البيانات".
وأضاف:" من الصعب تحديد عدد المستخدمين الذين سيختارون الأمان على الخدمات المألوفة والراحة. واعتاد الناس أساسًا على الاكتفاء ببرامج مكافحة الفيروسات وقواعد السلوك الأساسية على الإنترنت". 

التجسس على الهاتف

وأوضح المطور، أن عبارة "هاتف مضاد للتجسس" تبدو أشبه بحركة من العلاقات العامة. من الواضح أن معظم المستخدمين "ليس لديهم مشكلة في المراقبة والتجسس".
وهناك مشكلة أخرى وهي جمع بيانات المستخدم عن طريق التطبيقات والخدمات الموجودة على الهاتف لاستخدامها لاحقًا لأغراض إعلانية. 
هذا هو الجانب السلبي لتطوير الإعلانات المستهدفة. وعادة ما تقوم المتصفحات والتطبيقات بجمع بيانات حول تفضيلات المستخدم بشكل صريح وضمني، مقابل تقديم خدمات الراحة. 
وهنا تتوسع دائرة مؤيدي زيادة الأمن. وربما سيجد الهاتف الذكي استخدامًا في الجهات الحكومية، التي فرض الكثير منها قيودًا على استخدام الموظفين لأجهزة آيفون لأغراض العمل.
ولن يدعم الجهاز خدمات VPN، ولكن من غير المرجح أن تؤثر هذه الشبكة على الأمان، حيث إن المستخدم يختارها ويقوم بتثبيتها بنفسه.

اقرأ أيضا

بالتفاصيل.. مايكروسوفت تصلح مشكلات كبيرة في ويندوز 11

"فعّلها الآن".. مختص تقني يكشف عن وصول ميزة جديدة إلى تطبيق "سناب شات"

طريقة حل مشكلة الصوت في تطبيق جوجل ماب (فيديو)

6 علامات تكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة.. كيف تعرفها؟

لهذا السبب.. جوجل تدفع 700 مليون دولار لمكافحة الاحتكار الأمريكية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
2:06 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

موظف سابق في آبل يوضح أفضل الطرق لإطالة عمر بطارية آيفون

آيفون 14 برو
11:14 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

مختص تقني ينصح جميع مستخدمي آيفون بهذا الأمر (فيديو)

سخونة الهاتف
3:53 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

لإطالة عمر بطارية "آيفون".. تعرف على أفضل النصائح وأبرز الأخطاء الشائعة

الحوت الأحدب
3:08 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

تمهيدًا للتواصل مع الفضائيين.. علماء يزعمون التحدث مع "حوت" لمدة 20 دقيقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التعليم
3:06 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "التعليم": تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات الجوية

قطعة-ارض-سكني
2:08 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الحصول على وحدة سكنية عبر برنامج القسط الميسر

GB3KBzcXkAASNnf
1:11 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من أمطار رعدية على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

الشكرات المساهمة
12:31 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

طريقة وشروط تأسيس الشركات المساهمة والمبسطة

التستر - الغش التجاري -- النيابة العامة
12:13 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. خانوا الأمانة.. "النيابة" توقف 4 مواطنين بتهمة التصرف بأموال جمعية غير ربحية

حساب المواطن
5:59 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح تأثير قرض العمل الحر على الدعم