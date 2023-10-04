الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بعدما فعلها "ماسك" .. لماذا فتح الاستثمار شهية مالك فيسبوك؟

فيس بوك فيسبوك
فيسبوك
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

يبدو أن الخطوات الجديدة التي اتخذها إيلون ماسك مالك شركة "تويتر" بشأن فرض رسوم على الخدمة، قد فتحت شهية المنافسين، حيث بدأت شركات منافسة في سلك نفس المسار.

اضافة اعلان

 

رسوم على مستخدمي فيسبوك:

 

وفيما يعتقد أنها خطوة جريئة من المنافسين، تخطط مجموعة "ميتا" المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي فيس بوك" لفرض اشتراكات مدفوعة للأوروبيين لاستخدام شبكتي "إنستغرام" و"فيسبوك" من دون إعلانات.

 

وبالفعل يضع فيسبوك بعض الاشتراطات ويأخذ نصيبا من أموال الإعلانات فيما يخص متجره الإلكتروني "ماركت"، لكن فيما يبدو أن الأمر قد يتعدى ذلك.


دفع اشتراكات:


ويمكن للمشتركين دفع نحو 10 يورو شهرياً لحسابهم على «إنستغرام» أو «فيسبوك» على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، و13 يورو لتطبيقات الهاتف المحمول على الهواتف الذكية. وسيضيف كل حساب إضافي نحو 6 يورو إلى فاتورتهم الشهرية.

المجموعة الأمريكية:


ويمكن للمستخدمين الذين لا يوافقون على جمع المجموعة الأميركية بياناتهم الشخصية لأغراض الاستهداف الإعلاني، الاحتفاظ بإمكان الوصول إلى منصات "ميتا" في مقابل رسوم.
وبنت «ميتا» و«غوغل» إمبراطوريتيهما ــ وإلى حد كبير البنية الاقتصادية للإنترنت ــ على هذا النموذج القائم على استهداف المليارات من المستخدمين بإعلانات موجهة بدقة وشخصية باستخدام البيانات الشخصية التي تجمعها الشركات عنهم.

الاتحاد الأوروبي:


لكن الاتحاد الأوروبي يكافح منذ سنوات ضد تتبع مستخدمي الإنترنت من دون موافقتهم، أولاً من خلال القواعد الأوروبية لحماية البيانات لعام 2016، ثم من خلال قانون الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ خلال صيف هذا العام.

وقدمت «ميتا» هذا الاقتراح إلى الهيئات الناظمة الأوروبية في سبتمبر، بحسب المصدر نفسه. ولم ترد المفوضية الأوروبية رسمياً.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية إن «ميتا» تؤمن «بقيمة الخدمات المجانية الممولة من الإعلانات الشخصية. ومع ذلك، فإننا نواصل استكشاف الفرص للامتثال للتغيرات على صعيد المتطلبات التنظيمية. ليس لدينا أي شيء آخر لنشاركه في هذا الوقت».

اقرأ أيضا

واتساب
4:39 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

خطوة بخطوة.. كيف تستعيد سجل دردشاتك على واتساب؟

سامسونج 1
4:22 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Buds FE

هاتف جوجل
12:18 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

قبل الإعلان عنه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مزايا هاتف جوجل الجديد (فيديو)

حفرة القمر
9:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.. تفاصيل مشروع بناء أول منزل على القمر

اقرأ أيضا

على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا

هل ستصدر "جوجل" اليوم نظام التشغيل الأحدث "أندرويد 14"؟

تسريب مواضفات هاتف Pixel 8 Pro الجديد

"الأمن السيبراني" تُعلن أسماء الفرق الفائزة في برنامج "سايبرك الابتكار"

احذر: استخدام الهاتف في الحمام يعرضك لمشكلات صحية خطيرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ميتا تخطط لفرض رسوم شهرية على استخدام فيسبوك وإنستجرام 5:19 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا

شركة ميتا 12:51 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

ميتا تواجه دعوى قضائية لتجسسها على صحة مستخدميها.. ماذا يحدث؟

382842Image1-1180x677_d 2:30 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

كيف تتجسس الأجهزة المنزلية عليك؟.. تفاصيل مثيرة

ميتا - فيسبوك 4:29 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. "ميتا" توقف خاصية "فيسبوك نيوز" في بعض الدول الأوروبية

اقرأ أيضا

الاحيتال المالي
10:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خبير أمني: 3 خطوات لتفادي عمليات الاحتيال الإلكتروني(فيديو)

متحر ابل
10:12 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجددًا.. الصين تًُفاجئ "أبل" وتمنعها من عرض التطبيقات

الاحتيال الإلكتروني
9:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

3 وسائل للاحتيال الإلكتروني.. كيف تتفادى السقوط في الفخ؟ (فيديو)

متصفح بريف
8:32 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"Brave".. متصفح أسرع من جوجل 8 أضعاف ويحافظ على الخصوصية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
8:49 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

التجارة - مستودع - التستر - مكافحة التستر
8:37 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

لحظة مداهمة مستودعات بالرياض وضبط جرائم تستر تجاري

وزير التعليم
8:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من مؤتمر وزير التعليم .. كل ما يهم الطلاب والمعلمين والمبتعثين بالتفصيل (فيديوهات)

سفارة مصر بالكويت
7:58 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

قرار مفاجيء من السفارة المصرية بشأن الكويتيين.. ما الأمر؟

بق الفراش رويترز
6:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

الداخلية الكويتية
6:20 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية