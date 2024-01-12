بشكل مفاجيء.. "تسلا" تعلق إنتاج السيارات في مصنع بألمانيا

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أعلنت شركة "تسلا" تعليق إنتاج السيارات في مصنع
بألمانيا اعتبارا من 29 يناير إلى فبراير 11 باستثناء عدد قليل من القطاعات
الفرعية.
مسارات النقل أثرت على الإنتاج:
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وأضافت الشركة أن الصراع في البحر الأحمر والتحويل المرتبط به في مسارات النقل له تأثير على الإنتاج في غروينهايد.
في وقت سابق، بدأت شركة تسلا، استدعاء 1.62 مليون سيارة، بعضها من طرازات إس وإكس و3 وواي في الصين، وفقًا للهيئة الوطنية الصينية المنظمة للسوق.
شركة تسلا تستدعي 1.62 مليون سيارة في الصين
وذكرت الهيئة في بيان أنّ "شركة تسلا يمكنها تحديث السيارات عن بعد، لإصلاح المشكلات التي طرأت عليها. وتُصنف هذه الخطوة على أنّها استدعاء بموجب اللوائح الصينية".
استدعاء السيارات من طرازي إس وإكسوقالت الهيئة: "إنّ بعض هذه السيارات من طرازي إس وإكس المستوردين، بالإضافة إلى سيارات صينية الصنع من طرازي 3 وواي المصنوعة في الفترة من 2014 إلى 2023".
الشركة الأمريكية تحدث 1.61 سيارة عن بعد
وستجري شركة صناعة السيارات الأمريكية تحديثًا عن بعد لنحو 1.61 مليون سيارة.
وتأتي عملية الاستدعاء في ثاني أكبر سوق لشركة تسلا، بعد عمليتين مماثلتين قامت بهما الشركة في الولايات المتحدة في ديسمبر.