بشرى لذوي الهمم.. "روستيخ" تصنع أطرافًا اصطناعية بمواصفات خاصة

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في بشرى سارة لذوي الهمم والمعاقين من الأطفال، أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال.





طرف اصطناعي للأطفال



"روستيخ" تصنع أطرافًا اصطناعية بمواصفات



وحسب "روسيا اليوم" فقد تمكنت الشركة من تطوير ذراع اصطناعية مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 7 سنوات.وأشارت المؤسسة إلى أن الطرف الاصطناعي الجديد مخصص للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في الذراع أو الأطفال الذين تعرضوا لبتر في الذراع.وأكدت أن استخدام الطفل لهذا الطرف الاصطناعي يسمح له بالحفاظ على تناغم عمل عضلاته، والتكيّف مع أطراف اصطناعية أخرى في المستقبل.