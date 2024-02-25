الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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بشرى لذوي الهمم.. "روستيخ" تصنع أطرافًا اصطناعية بمواصفات خاصة

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أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة
أ أ
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في بشرى سارة لذوي الهمم والمعاقين من الأطفال، أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير أطراف اصطناعية بمواصفات خاصة للأطفال.

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طرف اصطناعي للأطفال

وحسب "روسيا اليوم" فقد تمكنت الشركة من تطوير ذراع اصطناعية مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 7 سنوات.

"روستيخ" تصنع أطرافًا اصطناعية بمواصفات

وأشارت المؤسسة إلى أن الطرف الاصطناعي الجديد مخصص للأطفال الذين يعانون من تشوهات خلقية في الذراع أو الأطفال الذين تعرضوا لبتر في الذراع.
 وأكدت أن استخدام الطفل لهذا الطرف الاصطناعي يسمح له بالحفاظ على تناغم عمل عضلاته، والتكيّف مع أطراف اصطناعية أخرى في المستقبل.


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