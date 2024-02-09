الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى سارة لجميع مستخدمي برنامج الوورد

برنامج وورد
برنامج الوورد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

زف المدرب الخبير المعتمد في مجال التقنية، المهندس ابراهيم الصنيع خبرًا سارًا لجميع مستخدمي برنامج الوورد، حيث اصبح الآن الذكاء الاصطناعي مدمج بالبرنامج.اضافة اعلان

بشرى سارة لمستخدمي برنامج الوورد

وقال، يمكنك الان كتابة خطاباتك أو إيميلاتك أو أي محتوي نصي باستخدام الذكاء الاصطناعي فكل ما عليك هو إعطائه مختصر عما تريد كتابته.
وأضاف، ما عليك بعد ذلك إلا أن تسترخي وتشاهد الإبداع في الإنشاء والتعبير بشكل جميل ومميز جداً دون عناء منك.

يساعد في الكتابة بأكثر من 20 لغة

ويعد محرر Microsoft خدمة قائمة على تكنولوجيا الذكاء الصناعي تساعدك على إخراج أفضل ما لديك في الكتابة بأكثر من 20 لغة، سواءً كنت تكتب مستند Word أو تنشئ رسالة بريد إلكتروني أو تنشر على موقع ويب مثل LinkedIn أو Facebook.
يقوم "المحرر" بتسطير المشكلات التي يعثر عليها. حدد الكلمة أو العبارة المسطرة لقبول الاقتراح أو تجاهله.

يتوفر المحرر كملحق مستعرض

يتوفر "المحرر" كملحق مستعرض لـ Microsoft Edge وChrome، وتتم إضافته إلى تطبيقات Word وOutlook.
تسمح لك الخدمة المجانية بنيل أساسيات التدقيق النحوي والإملائي. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام اشتراك Microsoft 365.

تحسينات النحو والنمط المتقدمة

ويوفر "المحرر" تحسينات النحو والنمط المتقدمة مثل الوضوح والإيجاز والشكليات واقتراحات الكلمات وغير ذلك الكثير.

اقرأ أيضا

Apple تفوز ببراءة اختراع لجهاز MacBook المستقبلي المحتمل

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني حول ثغرات أمنية في "أندرويد"

تتخطى مليون طلب مُسبق للشراء.. هواتف من أوبو تتمتع بقدرات فائقة

عاجل.. خطوة بخطوة.. كيف تكتشف كاميرات سرية في غرف الفنادق والحمامات؟

"فيسبوك" في ميلادها الـ20.. ماذا تغير بمنصات التواصل الاجتماعي؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook