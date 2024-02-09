بشرى سارة لجميع مستخدمي برنامج الوورد

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زف المدرب الخبير المعتمد في مجال التقنية، المهندس ابراهيم الصنيع خبرًا
سارًا لجميع مستخدمي برنامج الوورد، حيث اصبح الآن الذكاء الاصطناعي مدمج
بالبرنامج.
بشرى سارة لمستخدمي برنامج الووردوقال، يمكنك الان كتابة خطاباتك أو إيميلاتك أو أي محتوي نصي باستخدام
الذكاء الاصطناعي فكل ما عليك هو إعطائه مختصر عما تريد كتابته.
وأضاف، ما عليك بعد ذلك إلا أن تسترخي وتشاهد الإبداع في الإنشاء والتعبير بشكل جميل ومميز جداً دون عناء منك.
يساعد في الكتابة بأكثر من 20 لغة ويعد محرر Microsoft خدمة قائمة
على تكنولوجيا الذكاء الصناعي تساعدك على إخراج أفضل ما لديك في الكتابة بأكثر من
20 لغة، سواءً كنت تكتب مستند Word أو تنشئ رسالة
بريد إلكتروني أو تنشر على موقع ويب مثل LinkedIn أو Facebook.
يقوم "المحرر" بتسطير المشكلات التي يعثر عليها. حدد الكلمة أو العبارة المسطرة لقبول الاقتراح أو تجاهله.
يتوفر المحرر كملحق مستعرض يتوفر "المحرر" كملحق مستعرض لـ Microsoft Edge وChrome،
وتتم إضافته إلى تطبيقات Word وOutlook.
تسمح لك الخدمة المجانية بنيل أساسيات التدقيق النحوي والإملائي. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام اشتراك Microsoft 365.