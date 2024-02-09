بشرى سارة لجميع مستخدمي برنامج الوورد

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زف المدرب الخبير المعتمد في مجال التقنية، المهندس ابراهيم الصنيع خبرًا سارًا لجميع مستخدمي برنامج الوورد، حيث اصبح الآن الذكاء الاصطناعي مدمج بالبرنامج.





بشرى سارة لمستخدمي برنامج الوورد



يساعد في الكتابة بأكثر من 20 لغة



يتوفر المحرر كملحق مستعرض



تحسينات النحو والنمط المتقدمة



وقال، يمكنك الان كتابة خطاباتك أو إيميلاتك أو أي محتوي نصي باستخدام الذكاء الاصطناعي فكل ما عليك هو إعطائه مختصر عما تريد كتابته.وأضاف، ما عليك بعد ذلك إلا أن تسترخي وتشاهد الإبداع في الإنشاء والتعبير بشكل جميل ومميز جداً دون عناء منك.ويعد محرر Microsoft خدمة قائمة على تكنولوجيا الذكاء الصناعي تساعدك على إخراج أفضل ما لديك في الكتابة بأكثر من 20 لغة، سواءً كنت تكتب مستند Word أو تنشئ رسالة بريد إلكتروني أو تنشر على موقع ويب مثل LinkedIn أو Facebook.يقوم "المحرر" بتسطير المشكلات التي يعثر عليها. حدد الكلمة أو العبارة المسطرة لقبول الاقتراح أو تجاهله.يتوفر "المحرر" كملحق مستعرض لـ Microsoft Edge وChrome، وتتم إضافته إلى تطبيقات Word وOutlook.تسمح لك الخدمة المجانية بنيل أساسيات التدقيق النحوي والإملائي. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام اشتراك Microsoft 365.ويوفر "المحرر" تحسينات النحو والنمط المتقدمة مثل الوضوح والإيجاز والشكليات واقتراحات الكلمات وغير ذلك الكثير.