برنامج تجسس يدفع "أبل" لوضع خطة أمنية لحماية "آيفون"

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اكتشف باحثون في "سيتيزن لاب" بجامعة تورنتو ثغرات أمنية ناتجه خلل برمجي تم "استغلاله بقوة" من قبل مستخدمي برنامج التجسس "بيغاسوس". اضافة اعلان

وأصدرت شركة أبل تحديثا أمنيا مهما لأجهزة "آيفون" و"آي باد" بهدف تصحيح الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا في نظام تشغيل الأجهزة، حسب موقع "آر تي".





استهداف المنشقين والمعارضين





السيطرة على نظام وظائف الهاتف





لعبة القط والفأر بين شركات التكنولوجيا



وذكر الموقع أن برنامج "بيغاسوس" يستخدم عادة لاستهداف المنشقين والصحفيين والمعارضين السياسيين، لذلك من المحتمل ألا يكون لدى المستخدمين العاديين ما يخشونه، مع ذلك يوصي "سيتيزن لاب" بأنه يجب على جميع المستخدمين تحديث أجهزتهم "على الفور".وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة "آبل" أصدرت تحديثا طارئا لبرنامجها بعد أن تم تحذيرها من وجود ثغرة أمنية لم تكن معروفة سابقا سمحت لمجموعة NSO الإسرائيلية باستغلال الثغرة.وأفادت بأنه يبدو أن الضعف في كود iOS المسمى Zero-day، قد سمح لعملاء NSO بإخفاء الكود داخل الصور، والذي من شأنه أن يسمح لبرنامج التجسس Pegasus بالسيطرة على نظام وظائف الهاتف.ويستطيع مستخدمو برنامج Pegasus قراءة الرسائل المشفرة المخزنة على الهاتف خلسة، وتشغيل الكاميرا والميكروفون عن بعد وتتبع موقع الهاتف بشكل مستمر.وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" أن هذا التصحيح الأخير من بين مجموعة من التصحيحات التي أصدرتها شركة Apple في السنوات الأخيرة، وهو استمرار للعبة القط والفأر بين شركات التكنولوجيا.وبينت الصحيفة أن مختبر Citizen Lab التابع لجامعة تورونتو اكتشف هذه الثغرة الأمنية، وقال إنه عثر عليها على هاتف موظف مقيم في واشنطن.