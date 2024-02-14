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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. طريقة بسيطة لشحن الهاتف بدون كهرباء

شحن الهاتف
شحن الهاتف بدون كهرباء
أ أ
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نال هذا الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشارًا واسعًا، خاصة وأنه يتناول مشكلة عامة تحظى باهتمام الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية.اضافة اعلان

فكرة بسيطة لشحن الهاتف بدون كهرباء

ولعل الفيديو يعالج مشكلة تواجه الكثيرين خاصة في الدول والمناطق التي لا تتوافر فيها الكهرباء أو تواجه انقطاعًا على فترات طويلة.
فكرة الفيديو تدور حول استخدام أدوات بسيطة للغاية في توليد تيار كهربائي يكفي لإنارة إشارة الشحن في الهواتف كما هو مبين.

سلك حراري وقطعتان من المغناطيس مع شاحن الهاتف

واستخدم صاحب الفكرة شاحن تليفون عادي، وقام بلف سلك حراري على شكل دوائر وتثبيته على جانبي الشاحن باستخدام مسدس الشمع العادي، مع وصل طرفي السلك بطرفي الشاحن مع التثبيت.
ووضع قطعتين على شكل دائرة من المغناطيس على لوح خشبي، وقام بتثبيتها أيضًا بالشمع.

نجاح فكرة عملية الشحن

وعند وضع الشاحن بما عليه من أسلاك بين قطعتي المغناطيس، ومع توصيل الطرف الآخر من سلك الشاحن بالهاتف، بدأت عملية الشحن في الاستجابة.
وحاول صاحب الفكرة في تحريك كل القطع لإثبات عدم وجود خدعة في الفيديو، مع تكرار فصل وتشغيل عملية الشحن أكثر من مرة للبرهنة على سلامتها.

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