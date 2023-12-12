بالصور.. القصة الكاملة لـ"القطط النووية" التي أثارت الذعر ببريطانيا

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تسود حالة من الذعر بين سكان منطقة قروية يعيشون على مقربة من منشأة نووية عملاقة في بريطانيا تعرف باسم "نارنيا النووية"، بعد أن أشاروا إلى تعرضهم للغزو مما قالوا إنها من قبل أسراب من القطط "المشعة". اضافة اعلان

ويدعي النشطاء المناهضون للأسلحة النووية، أن القطط الضالة التي تتجول في مجمع سيلافيلد النووي على ساحل كومبريا غربي بريطانيا تشكل خطرًا لأنها "تتبرز البلوتونيوم حرفيًا".

ونمت مستعمرة القطط الوحشية بعد أن أطعمها العمال في سيلافيلد، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، واحتموا بها تحت دفء أنابيب البخار العملاقة لعقود من الزمن.

واتهم محتجون محليون، المسوؤلين في المنشأة النووية بتعريض قرية سيسكال - الواقعة على بعد أقل من ثلاثة أميال- للخطر.





تحليل براز القطط "النووية"



جدل محلي حول القطط النووية



مجمع سيلافيلد النووي



ويقول المحتجون، إن خبيرًا نوويًا قام بتحليل عينة من براز القطط واكتشف أنه يحتوي على آثار من البلوتونيوم والسيزيوم.لكن المسؤولين في المجمع النووي نفوا ذلك بشدة، قائلين إن القطط الضالة - التي يطلق عليها السكان المحليون "القطط النووية" - لا تشكل أي خطر عليهم.غير أن صحيفة "ديلي ميل" قالت إنها اطلعت على وثائق تثبت أن بعض موظفي المنشأة النووية البالغ عددهم 11 ألف موظف تعرضوا للتهديد باتخاذ إجراءات تأديبية إذا قاموا بإطعام القطط، لأن ذلك يشجعها على التجمع حول المكاتب.وجاء ذلك بعد أن وصل عددها إلى 100 في الموقع، مما أدى إلى إطلاق برنامج إعادة إسكان جماعي يشمل عددًا من ملاجئ القطط في غرب كمبريا.وفي عامي 2019 و2020، تم إرسال أكثر من 70 قطة من القطط في مجمع سيلافيلد النووي إلى الملاجئ للتواصل الاجتماعي وإرسالها إلى منازل الأسرة في كمبريا.وعند وصولها إلى الملاجئ، تم اختبارها بحثًا عن الإشعاع وكذلك البراغيث، حسبما ذكرت قناة (ITV).وأثارت الشائعات حول ما يسمى بـ "القطط النووية" جدلاً محليًا حادًا. ويشعر البعض بالتهديد بينما يعتقد سكان محليون آخرون أنه مجرد خرافة تهدف إلى إبعاد الناس عن الموقع الخطير.ودقت المجموعة المناهصة، ناقوس الخطر، بعد أن ادعت القيام بتحليل عينات من براز القطط من قبل خبير في التلوث النووي.ووصفت ماريان بيركبي من المجموعة المشكلة بأنها "مشكلة مستمرة"، قائلة: "القطط التي تتبرز البلوتونيوم، حرفيًا، يتم إعادة تسكينها في عائلات".وقالت بيركبي: "مشكلة القطط في سيلافيلد مستمرة منذ عقود. الموقع أكبر بكثير من أي بلدات وقرى مجاورة. قد "أعطت سيلافيلد" القطط إلى الملاجئ (التي عوضتها سيلافيلد) للتبني".في المقابل، أكد مجمع سيلافيلد النووي، أن القطط قد تم اختبارها ولم يوجد آثار إشعاع في برازها.وقال متحدث باسمه: "لا يوجد سبب يجعلنا نعتقد أن هذه القطط تشكل أي خطر على أصحابها الجدد، ولم نر أي شيء يؤكد وجود أي شيء يثير القلق سواء بالنسبة للقط أو مالكه".يأتي ذلك بعد إثارة القلق حول المنشأة النووية التي تعد واحدة من أكبر المنشآت النووية في أوروبا هذا الأسبوع، بعد أن زعمت تقارير أن مجموعات إلكترونية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بروسيا والصين قامت باختراقها.ويقال إن المسؤولين لم يكونوا على علم بوقت اختراق الموقع لأول مرة، لكنهم عثروا على برامج ضارة نائمة، والتي يمكن استخدامها للتجسس أو مهاجمة الأنظمة، منذ عام 2015.ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه البرامج الضارة لا تزال موجودة في أنظمة الكمبيوتر، فيما يُزعم أن وجودها يتم التستر عليه من قبل كبار الموظفين.وشكلت المنشأة النووية موقعًا ذا أهمية بالنسبة لبريطانيا منذ إنشائها خلال سباق التسلح أثناء الحرب الباردة. وتم استخدامها لتطوير الأسلحة النووية في عام 1947، وتصنيع البلوتونيوم.وكان مجمع سيلافيلد أيضًا موطنًا لأول محطة طاقة نووية تجارية واسعة النطاق في العالم، "كالدر هول"، التي تم تشغيلها في عام 1956 وتوقفت عن توليد الكهرباء في عام 2003.وتعرضت المنشأة النووية لحريق في عام 1957 في واحدة من أسوأ الحوادث النووية في أوروبا، كانت لها آثار بيئية كبيرة حيث انتشر عمود من الدخان السام عبر القارة.وأدى ذلك إلى اعتبار حليب البقر الموجود في دائرة نصف قطرها 200 ميل مربع من الموقع مشعًا.ومنذ ذلك الحين، حافظ المجمع على برنامج ثابت لضمان أمنه، وكذلك احتواء بقايا النفايات السامة، ومن المتوقع أن يظل قيد التشغيل حتى عام 2130 على الأقل.ويضم المجمع قوة عاملة قوامها 11 ألف فرد، وله سكك حديدية خاصة به، وشبكة طرق، وخدمات غسيل للملابس العادية والمشعة المحتملة، وقوة شرطة خاصة تضم أكثر من 80 كلبًا. وتضم المنشأة ما يقرب من 1000 مبنى.وقال أحد كبار الموظفين لصحيفة "الجارديان": "الدخول إلى سيلافيلد يشبه الوصول إلى عالم آخر: إنه مثل نارنيا النووية، باستثناء أنك لا تمر عبر خزانة، بل تمر عبر نقاط التفتيش بينما تقوم الشرطة بدوريات مسلحة".