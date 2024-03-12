بالشرق الأوسط.. المملكة ضمن أوائل الدول في موثوقية شبكات المحمول

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كشف تقرير تقني حديث، أن المملكة احتلت موقعًا متقدمًا ضمن أفضل دول منطقة الشرق الأوسط في موثوقية شبكات المحمول، إذ حصلت على 745 نقطة، بينما تصدرت تركيا القائمة بـ 886 نقطة، تلتها عُمان بـ 873 نقطة.





المملكة ضمن أوائل الدول في موثوقية شبكات المحمول



تطور كبير يشهده قطاع الاتصالات



تقييم قياس 40 سوقًا حول العالم



الموثوقية والسرعة



وحسب "اليوم"، فقد أظهر التقرير أن مستخدمي الهواتف المحمولة في المملكة، ودول أخرى حول العالم، يضعون موثوقية خدمات الشبكة في مقدمة اهتماماتهم عند اختيار شركات الاتصالات، مقارنة بالسرعات العالية.ووفق التقرير، فقد حلت موثوقية الشبكة في المرتبة الثانية بعد التكلفة كأكثر العوامل المؤثرة على قرارات المستخدمين حول العالم.وأشارت نتائج التقرير إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وفقًا لرؤية المملكة 2030، وحرص شركات الاتصالات على تطوير وتحديث شبكاتها بشكل مستمر، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين وتعزيز تجربتهم.وجاء التقرير نتيجة تقييم لقياس أداء شبكات الهاتف المحمول في حوالي 40 سوقًا حول العالم، وذلك باستخدام مقياس يتراوح بين 100 و1000 نقطة.وبشأن سرعة التنزيل، كشف التقرير أن تأثير متوسط سرعات تنزيل الشبكات على تجربة موثوقية الشبكة يتضاءل مع ازدياد السرعة.