بالشرق الأوسط.. المملكة ضمن أوائل الدول في موثوقية شبكات المحمول

أ أ
كشف
تقرير تقني حديث، أن المملكة احتلت موقعًا متقدمًا ضمن أفضل دول منطقة الشرق
الأوسط في موثوقية شبكات المحمول، إذ حصلت على 745 نقطة، بينما تصدرت تركيا
القائمة بـ 886 نقطة، تلتها عُمان بـ 873 نقطة.
المملكة
ضمن أوائل الدول في موثوقية شبكات المحمولوحسب
"اليوم"، فقد أظهر التقرير أن مستخدمي الهواتف المحمولة في المملكة،
ودول أخرى حول العالم، يضعون موثوقية خدمات الشبكة في مقدمة اهتماماتهم عند اختيار
شركات الاتصالات، مقارنة بالسرعات العالية.
ووفق التقرير، فقد حلت موثوقية الشبكة في المرتبة الثانية بعد التكلفة كأكثر العوامل المؤثرة على قرارات المستخدمين حول العالم.