بالذكاء الاصطناعي.. حواسيب "NVIDIA" تساعد الطلاب للإبداع والتميز الدراسي

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أداء استثنائي وسهولة في النقل تجعل من حواسيب NVIDIA GeForce RTX40-series خيارًا سليمًا يدوم لسنوات للطلاب في المملكة.

ويعد الاستثمار في جهاز حاسوب محمول للعام الدراسي الجديد قرارًا مهمًا، حيث سيقتصر إبداع الطالب وتعلمه على المهام التي يمكن للحاسوب المحمول القيام بها.





الجمع بين المتانة والبرامج المتطورة





تشغيل أحدث البرامج





الاستدامة بدون ترقية



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ويعد الحاسوب المحمول من NVIDIA استثمارًا رائعًا لأكثر من العام الدراسي وحسب، فهو يجمع بين متانة الجهاز والبرامج المتطورة لتوفير فرص إبداعية لا حصر لها.ويسمح الحاسوب المحمول للطلاب بالدراسة واللعب والابتكار، وكل ذلك على جهاز واحد بأعلى مستويات الأداء، فهو حاسوب يمكنه أن يتطور ليواكب احتياجات الطالب مع مرور السنين.قدرات مذهلة لتعدد المهام ورغم أن الطلاب سيستخدمون أجهزتهم للدراسة والمهام الدراسية بشكل أساسي، فإن هذه الحواسيب أجهزة مناسبة للغاية لممارسة الألعاب الإلكترونية.وتتمتع أجهزة NVIDIA بأداء مذهل في الألعاب، مع إمكانية تشغيل عدد من أحدث ألعاب الفيديو دون أي جهد، وبهذا يستمتع الطلاب في أوقات راحتهم بتجربة رائعة.كما تتمتع أجهزة NVIDIA بمزايا رائعة للذكاء الاصطناعي، ومنها DLSS 3 التي تعزز أداء الألعاب وتزيد من سلاستها وروعة الرسومات فيها.كما تساعد تقنية تتبع الأشعة في عرض رسومات مذهلة تحاكي الواقع وتجعل كل تجربة ألعاب أفضل مما سبقها.ويمكن للحواسيب المحمولة أن تدوم عامًا أو اثنين قبل الحاجة إلى الترقية، وذلك بسبب قدم القطع والتقنيات والمزايا.ولكن حواسيب NVIDIA تتضمن الأجزاء بأعلى مستويات الجودة مع أفضل التقنيات المتطورة وإمكانات الذكاء الاصطناعي.ويسمح لها بالتكيف مع التغير المستمر في الاحتياجات الأكاديمية واستمرارها لعدة سنوات دون الحاجة إلى الاستبدال المتواصل.