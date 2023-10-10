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صحيفة تواصل الالكترونية

للحفاظ على الخصوصية

بالخطوات.. طريق تعطيل ميزة تتبع الإعلانات المستهدفة الجديدة في جوجل كروم

جوجل كروم
جوجل كروم
أ أ
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يشكو البعض من مستخدمي تطبيق جوجل كروم من ظهور الإعلانات بصورة مبالغ فيها في بعض الأحيان.
ويوضح خبراء التقنية، أن جوجل طرحت ميزة جديدة في كروم تتتبع عاداتك عبر الإنترنت لتخصيص تلك الإعلانات خصيصًا للمستخدمين، إلا أنه لا يناسب الجميع، خاصة للمهتمين بالخصوصية.اضافة اعلان
 

ماذا عن الخصوصية؟


ويؤكد الخبراء، أن تقديم جوجل نظامًا جديدًا لتتبع الإعلانات المستهدفة في متصفح كروم، أثار مخاوف بين المدافعين عن الخصوصية.
ويهدف هذا النظام إلى تنظيم اهتمامات المستخدم بناءً على سجل التصفح، واستبدال ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.
 

خطوات تعطيل الميزة


ولكن إذا كنت تريد تعطيل هذه الميزة كل ما عليك هو أن تتبع الخطوات التالية:

- قم بفتح كروم وإعدادات الوصول.
- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى لفتح القائمة.
-انتقل إلى الخصوصية والأمان.
-قم بالتمرير فوق "الإعدادات" في القائمة.
- حدد "الخصوصية والأمان" من القائمة الفرعية.
 ابحث عن إعدادات خصوصية الإعلانات
-ضمن قسم "الخصوصية والأمان"، حدد موقع "خصوصية الإعلان" وانقر عليه.
-قم بإيقاف تشغيل تتبع الإعلانات المستهدفة
-داخل "خصوصية الإعلان"، ستجد ثلاث فئات:
- موضوعات الإعلان (بناءً على سجل التصفح الخاص بك).
- الإعلانات المقترحة للموقع (بناءً على المواقع التي تمت زيارتها).
- قياس الإعلان (لفعالية الإعلان).
- انقر على كل فئة لاستكشاف تفاصيلها.

وقف تتبع الإعلانات


 وأخيراً، ولإيقاف تتبع الإعلانات المستهدفة، قم بإيقاف تشغيل كل فئة على حدة. يؤدي هذا إلى منع جوجل كروم Chrome من مشاركة بياناتك في تلك المناطق.
ويعد تعطيل نظام تتبع الإعلانات المستهدف الجديد في كروم عملية بسيطة تساعد في حماية خصوصيتك عبر الإنترنت.

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