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صحيفة تواصل الالكترونية

بالخطوات.. أسهل طريقة لمشاركة موقعك على واتساب

مشاركة موقعك المباشر على واتساب
مشاركة موقعك المباشر على واتساب
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يحتوي تطبيق الدردشة واتساب(WhatsApp)، على ميزة تتيح لك مشاركة موقعك المباشر مع الآخرين في الوقت الفعلي، لتكون على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.اضافة اعلان
وقد ترغب في إبلاغهم بمكانك بالضبط، إما لأسباب تتعلق بالسلامة أو لتنسيق الخطط، حيث تكون هذه الميزة مفيدة للغاية.

كيفية تفعيل ميزة مشاركة موقعك على واتساب

وبحسب موقع 91mobiles ، فإن هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها تفعيل ميزة مشاركة الموقع على تطبيق واتساب لهواتف أندرويد وآيفون :
1 - افتح تطبيق واتساب ثم حدد خيار الدردشات من أسفل الشاشة.
2 - اضغط على الشخص أو المجموعة التي ترغب في مشاركة موقعك معها.
3 - في نافذة الدردشة، انقر على أيقونة + الموجودة في الزاوية اليسرى السفلية من الشاشة.
4 - من القائمة المنبثقة، اضغط على خيار الموقع.
5 - حدد "مشاركة الموقع المباشر" أو "إرسال موقعك الحالي".
6 - إذا كنت ترغب في مشاركة موقعك الحالي، فاسمح للتطبيق بتحديد موقعك إلى أقرب مسافة ممكنة قبل النقر على الخيار.
7 - إذا اخترت خيار الموقع المباشر، فستظهر شاشة منبثقة.
8 - انقر فوق موافق، وستحصل على مطالبة لتمكين الوصول إلى الموقع في الخلفية.
9 -انتقل إلى الإعدادات وقم بتعيين إذن الموقع على "دائمًا"، ثم حدد المدة لمشاركة الموقع المباشر من 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات ثم اضغط على إرسال.

كيف تتوقف عن مشاركة موقعك على واتساب؟

إذا كنت ترغب في إيقاف مشاركة موقعك المباشر قبل المدة المحددة، فأعد فتح نافذة الدردشة، وانقر فوق إيقاف المشاركة، ثم انقر فوق إيقاف لمنع الشخص من رؤية موقعك.

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