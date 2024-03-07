بالتفاصيل.. ميزتان جديدتان لمستخدمي "إنستجرام"

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طرح تطبيق إنستجرام ميزة جديدة للمستخدمين، تسمح لهم بإجراء تعديل على الرسائل في غضون دقائق من إرسالها.





تعديل الرسائل في إنستجرام



تفعيل خيار "إيصالات القراءة" في إنستجرام



وقام المهندسون في شركة "ميتا"، المالكة للتطبيق، بتمكين ميزة تسمح لمستخدمي إنستجرام بإجراء تعديل على رسائلهم المباشرة في غضون 15 دقيقة بعد الضغط على زر الإرسال، وفقًا لشركة التكنولوجيا العملاقة.ويحتاج مستخدمو إنستجرام إلى الضغط مع الاستمرار على الرسالة المرسلة، مما سيؤدي بعد ذلك إلى ظهور قائمة منسدلة تحتوي على خيار "تحرير"، وفقًا لما نشرته مدونة "ميتا".وستمكن الخدمة أيضًا المستخدمين من اختيار ما يصل إلى ثلاث محادثات جماعية أو فردية وتثبيتها في الجزء العلوي من صندوق الوارد الخاص بهم.وسيحتاج المستخدمون فقط إلى التمرير لليسار أو النقر مع الاستمرار على الدردشة، وبعد ذلك يمكنهم اختيار خيار "الدبوس".وأعلنت "ميتا" أيضًا أنها ستمكن مستخدمي "إنستجرام" من تفعيل خيار "إيصالات القراءة" الذي يتيح للآخرين معرفة ما إذا كانوا قد قرأوا رسالتهم.وتزامن إعلان "ميتا" عن الخاصية الجديدة الثلاثاء- مع انقطاع الاتصال بمنصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" و"ثريدز" عن المستخدمين في جميع أنحاء العالم، قبل أن تعود الخدمة بعد ساعتين من الانقطاع.ولدى الشركة حوالي 3.19 مليار مستخدم نشط يوميًا عبر مجموعة تطبيقاتها.وقال العديد من موظفي "ميتا" عبر تطبيق المراسلة المجهول "بليند" إنهم لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى أنظمة العمل الداخلية الخاصة بهم، مما جعلهم يتساءلون عما إذا كان قد تم تسريحهم، وفقًا لمنشورات اطلعت عليها وكالة "رويترز".