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صحيفة تواصل الالكترونية

باستخدام تطبيقات لا تتوقعها.. كيف تعرف هوية المتصل المجهول؟

الهواتف الذكية
آيفون يحتوي على خاصية حظر الأرقام غير الموجودة
أ أ
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ربما تلقيت رسالة نصية أو مكالمة من رقم لا تعرفه، الأمر الذي يدفعك إلى محاولة الاتصال بالرقم أو إرسال نصية له، لمحاولة معرفة هوية المتصل.اضافة اعلان
لكن  هناك عدة طرق لتعقب المتصل دون اللجوء إلى تلك الخطوة التقليدية، وفق ما كشف مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" 
ونشرت "ليز بيريز"، مقطع فيديو يوضح بالتفصيل ما يجب فعله عندما تتلقى مكالمة من رقم غير معروف. 

طريقة التعرف على الأرقام المجهولة

إليك الطريقة: 
إذا تلقيت رسالة نصية من رقم غير معروف، فيمكن أن تساعدك تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل  فينمو، أو كاش آب، أو زيلا، أو باي بال في وضع اسم لهذا الرقم.
كل ما عليك فعله هو نسخ الرقم ولصقه في تطبيق الدفع الذي تختاره للكشف عن اسم المتصل الغامض.
لكن يشترط أن يكون لديك بالفعل حساب في أحد هذه التطبيقات، ويجب على المرسل استخدام اسمه الحقيقي ورقمه في التطبيق أيضًا. 
في المقابل. ماذا لو كنت لا تريد أن يكون اسمك ورقم هاتفك متاحين بسهولة؟ 
تأكد من تعطيل تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول الخاص بك من مشاركة اسمك ورقم هاتفك مع أشخاص آخرين. 
تختلف الخطوات لكل تطبيق. على سبيل المثال، في فينمو، افتح الإعدادات والأصدقاء والتواصل الاجتماعي وقم بإيقاف تشغيل جهات اتصال الهاتف.
وهناك أيضًا إعدادات في هواتف آيفون وأندرويد يمكنها معرفة ذلك. 


 ماذا عن الأرقام المحظورة؟


إذا كان لديك جهاز آيفون، فيمكنك حظر الأرقام غير الموجودة في قائمة جهات الاتصال لديك تلقائيًا باستخدام Silence Unknown Callers.
وستحول المكالمات الواردة من أرقام غير موجودة في جهات الاتصال الخاصة بك في الانتقال إلى البريد الصوتي الخاص بك، وتظهر في قائمة المكالمات الأخيرة، ولكن دون أن يرن هاتفك، وفق صحيفة "ديلي ميل". 

خطوات التشغيل


● انتقل إلى الإعدادات، ثم الهاتف.
● قم بالتمرير لأسفل إلى إسكات المتصلين غير المعروفين. حرك زر التبديل إلى اليمين لتمكين الميزة.
إذا كان لديك هاتف سامسونج جالاكسي:
● افتح تطبيق الهاتف واضغط على أيقونة المزيد (ثلاث نقاط رأسية) في الجزء السفلي من الشاشة.
● اضغط على الإعدادات، ثم حظر المكالمات.
● قم بتشغيل مفتاح حظر المكالمات المجهولة.

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