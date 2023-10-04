باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.. تفاصيل مشروع بناء أول منزل على القمر

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منحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إحدى شركات تكنولوجيا البناء مبلغ 60 مليون دولار لبناء منزل على القمر بحلول عام 2040، والذي سيخصص لرواد الفضاء والمدنيين العاديين. اضافة اعلان

وتتمثل الخطة في إطلاق طابعة عملاقة ثلاثية الأبعاد إلى القمر واستخدام الخرسانة القمرية المصنوعة من الصخور والشظايا المعدنية والغبار لطبقة الهيكل على السطح.





تفاصيل الخطة



الطباعة ثلاثية الأبعاد



الوجود البشري على القمر



أنظمة قوية ومرنة



وتعمل "ناسا" أيضًا مع الجامعات والشركات الخاصة لبناء الأبواب والبلاط والأثاث للمنزل.وتتضمن الخطة إنشاء مؤسسة على كوكب المريخ لأبطال المعارض الفضائية الذين سيعيشون يومًا ما على الكوكب الأحمر.غير أنه لا زالت الخطط في مراحلها المبكرة للغاية، ولا تتوفر سوى عروض اعتبارًا من عام 2022 لرسم صورة لما يمكن أن يبدو عليه المنزل، وقد تتغير الفكرة خلال العقد المقبل.ولم تكشف "ناسا" عن المبلغ الذي ستفرضه على المدنيين مقابل إقامتهم في منزل القمر، على ما أفادت صحيفة "ديلي ميل".وتعمل شركة "أيكون"، التي يقع مقرها في أوستن، التي حصلت على عقد وكالة ناسا في عام 2022، على استغلال خبرتها في الطباعة ثلاثية الأبعاد على الأرض، وبناء منازل فاخرة طبقة بعد طبقة باستخدام نظامها "ذا فولكان".وتضع التقنية مزيجًا من الأسمنت والرمل والماء كخيوط، وهو عبارة عن حبر يخرج من الطابعة مثل الأشرطة السميكة المكدسة فوق بعضها البعض.وتتم طباعة جميع مكونات المنزل - على سبيل المثال، الجدران والسقف - بشكل منفصل ثم يتم تجميعها معًا بعد ذلك. ويمكن للطابعة إنشاء الخصائص في أقل من 48 ساعة.وتعمل "أيكون" في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد منذ عام 2018 وقد قامت ببناء أكثر من 100 منزل في شمال أوستن.وأصبحت المنازل المبنية بهذه الطريقة تحظى بشعبية متزايدة لأنها سريعة البناء، حيث يقول المطورون إنها يمكن أن تحل أزمة الإسكان في أمريكا.وقال ريموند كلينتون، نائب مدير مكتب العلوم والتكنولوجيا في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا"، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه لن يرى أمريكيين عاديين يعيشون على سطح القمر في حياته، ولكن يأمل أن يكون ذلك متاحًا للأجيال القادمة.وأضاف: "أتمنى أن أكون موجودًا لرؤيته. عندما نتحدث عن الوجود البشري المستدام، فهذا يعني بالنسبة لي أن لديك مستوطنة قمرية وأن لديك أشخاصًا يعيشون ويعملون على القمر بشكل مستمر. ما يمكن أن يكون عليه هذا الأمر متروك فقط لخيال رواد الأعمال".وسيتعين على ناسا أولاً إعداد منصات هبوط للصواريخ لحمل الطابعة ثلاثية الأبعاد إلى سطح القمر.وستكون هذه الوسادات بعيدة عن الموائل للتخفيف من الغبار المتصاعد أثناء الهبوط والإقلاع.وقال جيسون بالارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "أيكون": "لتغيير نموذج استكشاف الفضاء من "هناك والعودة مرة أخرى" إلى "هناك لتبقى"، سنحتاج إلى أنظمة قوية ومرنة وقادرة على نطاق واسع يمكنها استخدام الموارد المحلية للقمر والأجسام الكوكبية الأخرى".وتخطط الشركة الرائدة لاختبار الطابعة الخاصة بها في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في فبراير المقبل لمعرفة كيفية تعاملها مع ظروف الفراغ ومستويات الإشعاع في الفضاء.ولكن الأمر كله سيتوقف عندما تقوم وكالة ناسا بإعداد منصات الهبوط على القمر.ومن المقرر أن تطلق ناسا المرحلة الثانية من مهمة أرتميس في عام 2024، والتي سترسل رواد فضاء حول القمر. وفي عام 2025 أو 2026، ستعمل وكالة الفضاء بإعادة البشر إلى القمر في مهمة أرتميس 3.