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باحثون في "OpenAI" يحذرون من اكتشاف ذكاء اصطناعي يهدد البشرية

الذكاء الاصطناعي والبشر
الذكاء الاصطناعي
أ أ
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كتب عدد من الباحثين في شركة "أوين إيه آي" رسالة إلى مجلس الإدارة يحذرون فيها من اكتشاف قوي للذكاء الاصطناعي، قالوا إنه قد يهدد البشرية.اضافة اعلان


سر الرسالة قبل الإطاحة بـ ألتمان

صرح بذلك مصدران مطلعان لرويترز قبل أزمة سام ألتمان ومغادرته منصبه مؤقتًا كرئيس تنفيذي للشركة، وقال المصدران إن الرسالة، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، كانت أهم التطورات قبل إطاحة مجلس الإدارة بألتمان.


التسويق المسبق قبل فهم العواقب

وأشارت المصادر إلى الرسالة كعامل واحد من بين قائمة أطول من المظالم التي قدمها مجلس الإدارة، والتي أدت إلى إقالة ألتمان، من بينها المخاوف بشأن التسويق المسبق قبل فهم العواقب.
ويعتقد البعض في OpenAI أن "Q *" تنطق Q-Star) يمكن أن تكون طفرة في بحث الشركة الناشئة عما يعرف باسم الذكاء العام الاصطناعي (AGI).


أنظمة مستقلة تتفوق على البشر

ويعرف OpenAI الذكاء الاصطناعي العام بأنه أنظمة مستقلة تتفوق على البشر في معظم المهام ذات القيمة الاقتصادية.
وقال المصدر إنه على الرغم من الحديث يجري عن أداء الرياضيات فقط بمستوى طلاب المدارس الابتدائية، إلا أن اجتياز مثل هذه الاختبارات جعل الباحثين متفائلين للغاية بشأن نجاح Q * في المستقبل.


كتابة وترجمة اللغة والتنبؤ بالكلمة التالية

ويعتبر الباحثون الرياضيات بمثابة حدود لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، وينبغي الانتباه إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعد جيدًا في الكتابة وترجمة اللغة من خلال التنبؤ إحصائيًا بالكلمة التالية.
لكن الوصول إلى القدرة على أداء مسائل الرياضيات - حيث لا توجد سوى إجابة واحدة صحيحة - يعني أن الذكاء الاصطناعي سيتمتع بقدرات تفكير أكبر تشبه الذكاء البشري.


التعميم والتعلم والفهم

ويعتقد باحثو الذكاء الاصطناعي أن هذا يمكن تطبيقه على الأبحاث العلمية الجديدة.
وعلى عكس الآلة الحاسبة التي يمكنها حل عدد محدود من العمليات الحسابية، يمكن للذكاء العام الاصطناعي AGI التعميم والتعلم والفهم.

خطر الذكاء الاصطناعي

في رسالتهم إلى مجلس الإدارة، أشار الباحثون إلى براعة الذكاء الاصطناعي وخطره المحتمل، حسبما قالت المصادر دون تحديد مخاوف السلامة الدقيقة المذكورة في الرسالة.
ولطالما كان هناك نقاش بين علماء الكمبيوتر حول الخطر الذي تشكله الآلات عالية الذكاء، على سبيل المثال إذا قررت هذه الآلات أن من مصلحتها تدمير البشرية.

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