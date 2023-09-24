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بإمكانات هائلة.. تعرف على جميع أسعار "آيفون 15" في المملكة

آيفون 15
آيفون 15
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تتصدر سلسلة آيفون 15 الأحدث والأقوى من علامة أبل الأمريكية كل محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، والتي تقدم لأول مرة في تاريخ جوالات آيفون شاحن من نوع Type-Cاضافة اعلان

آيفون 15 برو ماكس

يمكنك الحصول على هاتف آيفون 15 برو ماكس في المملكة سعة 256 جيجابايت مقابل 5700 ريال، سعة 512 جيجابايت بسعر 6700 ريال، وسعة 1 تيرابايت سعرها 7700 ريال.

المواصفات

يأتي آيفون 15 برو ماكس بشاشة عالية الدقة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED  بسرعة تحديث 120 هرتز في  الثانية؛ والتي تضمن لك تجربة مشاهدة مميزة قد تكون الأفضل في  السوق حالياً بلا منافس، مع حماية من نوع Ceramic Shield glass، كذلك السطوع من خلال 2000 شمعة عند التعرض لضوء الشمس المباشر.
ومن ناحية الفيديو، ستتمكن من تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes 4K  على الأجهزة، أو حتى التصوير مباشرة على محرك أقراص خارجي من خلال منفذ USB-C طالما أن لديك الكابل المناسب.
جاء آيفون 15 برو ماكس بكاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة، يمكنك الآن تغيير عدستك الافتراضية والتصوير بأطوال بؤرية متعددة 24 مم، و28 مم، و35 مم داخل الكاميرا الرئيسة، يمكنك الحصول على تكبير بصري يصل إلى 5x
زودت أبل آيفون 15 برو ماكس بمعالج أبل الرائد A17 Pro، وهو أسرع معالج في هاتف ذكي على الإطلاق حالياً، ويعمل بنظام تشغيلios 17، مع استبدال زر الصامت الشهير بـ زر أخر يمكن تخصصيه للعديد من الاستخدامات مثل الكشاف، والكاميرا، وتسجيل الصوت.
جاءت بطارية iPhone 15 Pro Max بعدد ساعات عرض فيديو تصل إلى 29 ساعة، بمعدل 9 ساعات أكثر عن شقيقه السابق iPhone 12 Pro Max.

آيفون 15 برو
وصل سعر جوالآيفون 15 برو في المملكة لسعة 128 جيجابايت 4700 ريال، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 5199 ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بسعر 6200 ريالاً

المواصفات
يأتي جوال آيفون 15 برو بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة Ceramic Shield glass  ضد الخدش والكسر بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع الـ نوتش للكاميرا الأمامية.
يقدم جوال آيفون 15 برو كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.8، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
يعمل جوال آيفون 15 برو بمعالج Apple A17 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و256 و512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويعمل بنظام IOS 17.
يمتلك جوال آيفون 15 برو بطارية بقوة 3200 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة في  تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي
تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 برو في 4 ألوان وهي: الرصاصي، الأزرق الغامق، الأسود، الأبيض.

آيفون 15 بلس
وصل سعر جوالآيفون 15 بلسفي المملكة لسعة 128 جيجابايت 4200 ريال، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 4700 ريال.

المواصفات
يأتى جوال آيفون 15 بلس بشاشة بقياس 6.7 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع نوتش أقل للكاميرا الأمامية.
يقدم جوال آيفون 15 بلس كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
يعمل جوال آيفون 15 بلس بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.
يمتلك جوال آيفون 15 بلس بطارية بقوة 4323 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة في تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في أقل من 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.
تستطيع اقتناء جوال iphone 15 plus في 5 ألوان وهي: الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.

آيفون 15
جاء سعر جوال iphone 15 في المملكة لسعة 128 جيجابايت 3800 ريال.
يأتى جوال iphone 15 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 60 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، ومقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع نوتش أقل للكاميرا الأمامية.
يقدم جوال آيفون 15 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.
يعمل جوال آيفون 15 بمعالج Apple A16 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.
يمتلك جوال آيفون 15 بطارية بقوة 3279 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع من خلال منفذ شحن usb-c لأول مرة في  تاريخ آيفون، كما يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.
تستطيع اقتناء جوال آيفون 15 في 5 ألوان وهي: الأسود، الأزرق الفاتح، الأصفر الفاتح، الأخضر الفاتح، والوردي.

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