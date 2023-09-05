انتبه.. خطأ قد يؤدي إلى حذف جميع صورك على "آي كلاود".. كيف تتجنبه؟

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تحتفظ خدمة "آي كلاود فوتو" تلقائيًا بجميع الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها في "آي كلاود"، مما يتيح لك الوصول إلى المكتبة من أي جهاز وفي أي وقت.

وأي تغييرات تجريها على مجموعة الصور الخاصة بك في جهاز ما، سيتم تطبيقها في الأجهزة الأخرى أيضًا. ويتيح ذلك تنظيم الصور ومقاطع الفيديو في فئات هي: "سنوات" و"أشهر" و"أيام" و"كافة الصور".

ويتم تحديث جميع الذكريات والأشخاص لديك على جميع الأجهزة. وبذلك يمكنك العثور سريعًا على الذكريات وأفراد العائلة والأصدقاء الذين تبحث عنهم.

لكن هل تخيلت يومًا أنك بسبب خطأ غير مقصود حذفت كافة أرشيفك من الصور المخزنة على "آي كلاود"؟، المؤكد أن سيناريو كهذا هو كابوس لايمكن لأحد تخيله.





كيف يمكنك تجنب وحذف جميع صورك عن طريق الخطأ؟



أفضل طريقة لتجنب حدوث ذلك لك، هي التأكد من إيقاف تشغيل إعداد "آي كلاود" الخاص بك قبل حذف الصور ومقاطع الفيديو من جهازك.بهذه الطريقة، لن تختفي الصور ومقاطع الفيديو من التخزين السحابي، ولن يعتريك القلق بشأن خطر فقدانها إلى الأبد، كما تذكر صحيفة "نيويورك بوست".





لإيقاف تشغيل آي كلاود



افتح تطبيق الإعدادات.انقر على معرف آبل الخاص بك (الخيار الموجود في الأعلى باسمك).حدد آي كلاود.حدد الصور.





قم بإيقاف تشغيل خيار مزامنة آي فون



بمجرد الانتهاء من حذف الصور من جهازك، قم بتشغيل آي كلاود مرة أخرى بحيث يتم حفظ أي صور جديدة تلتقطها تلقائيًا.يمكنك أيضًا تنزيل تطبيق "جوجل فوتو" كوسيلة إضافية لعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو تلقائيًا إذا كان لديك حساب جوجل، حيث لن يؤثر حذف الصور من جهازك على التخزين السحابي لجوجل.وإذا قمت بحذف الصور ومقاطع الفيديو الثمينة عن طريق الخطأ، وكنت في حيرة بشأن ما يجب فعله، يمكنك الاتصال بدعم آبل على الفور حتى يتمكنوا من مساعدتك.

خطوات إعداد خاصية "فاميلي شارينج"

تعد خاصية "فاميلي شارينج" – المشاركة العائلية، أداة رائعة تستمتع العديد من العائلات باستخدامها، إليك كيفية إعدادها:

انتقل إلى الإعدادات واضغط على اسمك.

اضغط على "المشاركة العائلية"، ثم اضغط على "إعداد عائلتك".

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد عائلتك ودعوة أفراد عائلتك. يمكنك أيضًا إنشاء معرف آبب لطفل إذا لم يكن لديه معرف.

اضغط على الميزة التي تريد إعدادها لعائلتك، مثل آي كلاود، أو آبل ميوزيك، أو مشاركة الموقع. يمكنك أيضًا إعداد أدوات الرقابة الأبوية ولآبل كاش وآبل ووتش لأطفالك.

يمكنك رؤية ما تشاركه مع عائلتك وضبط إعدادات المشاركة في أي وقت عن طريق الانتقال إلى الإعدادات>؛ اسمك > المشاركة العائلية.





كيف تستخدم مشاركة الصور العائلية؟



إذا قررت عدم استخدام مشاركة الصور العائلية مع أجهزة آبل الخاصة بك، إليك كيفية القيام بذلك.ملاحظة: لإعداد مكتبة مشتركة، تحتاج إلى جهاز يعمل بنظام آي أو إس 16.1 أو آي باد أو إس 16.1 أو ماك أو إس فينتورا أو إصدار أحدث من تشغيل "آي كلاود فوتو".إذا كان عمرك أقل من 13 عامًا، فلايمكنك الانضمام إلى مكتبة مشتركة أو إنشاؤها إلا مع أعضاء مجموعة المشاركة العائلية الخاصة بك.انتقل إلى الإعدادات > الصو، ثم اضغط على المكتبة المشتركة.اختر ما يصل إلى خمسة أشخاص لدعوتهم، أو يمكنك دعوة المشاركين لاحقًا.اختر الصور ومقاطع الفيديو السابقة التي تريد نقلها إلى مكتبتك المشتركة، أو اختر نقل الصور لاحقًا.اتبع الخطوات التي تظهر على الشاشة لمعاينة مكتبتك المشتركة، وتأكيد المحتوى الذي تريد مشاركته، ودعوة مشاركين إضافيين.





ما إيجابيات وسلبيات مشاركة الصور العائلية؟



الايجابيات:يمكنك الوصول إلى نفس الصور في مكان واحد.يمكنك مراقبة الصور التي يلتقطها أطفالك.السلبيات:يمكنك حذف الصور عن طريق الخطأ من أجهزة متعددة.- عدم وجود خصوصية عن بقية أفراد عائلتك.