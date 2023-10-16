امنع الإعلانات في فيسبوك وإنستجرام بـ 10 يورو شهريًا

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تنوى شركة ميتا بلاتفورمس الأمريكية العملاقة طرح خدمة جديدة على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام بدون إعلانات مقابل اشتراك شهري قيمته 10 يورو للمستخدمين في أوروبا. اضافة اعلان





محادثات مع الاتحاد الأوروبي





أساليب الإعلان الموجهة





6 يورو على كل حساب إضافي



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن ميتا التي تمتلك منصات فيسبوك وإنستجرام وواتساب تجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية طرح خدمة مدفوعة الأجر من إنستجرام وفيسبوك في دول الاتحاد.وفي المقابل، فإن المستخدمين الذين لن يرغبوا في دفع الاشتراك الشهري سيضطرون لاستقبال إعلانات موجهة وفقًا لسماتهم الشخصية وهو ما يعني أن ميتا ستقوم بمتابعة أنشتطهم عبر الإنترنت لمعرفة تفضيلاتهم.ويعالج هذا الاقتراح الذي قدمته ميتا القواعد الأوروبية التي يمكن أن تؤثر في أساليب الإعلان الموجهة وفقًا للسمات الشخصية لمستخدمي منصات الشركة الأمريكية.وقالت ميتا للمسؤولين الأوروبيين إنها تعتزم فرض اشتراك شهري في حدود 10 يورو (10.53 دولار) على مستخدمي إنستجرام وفيسبوك الذين لا يريدون استقبال إعلانات على صفحاتهم.وسيتم فرض رسم في حدود 6 يورو على كل حساب إضافي مرتبط. وستكون قيمة الاشتراك أعلى بالنسبة لمستخدمي أجهزة أبل.يذكر أن الإعلانات الموجهة وفقًا للسمات الشخصية تمثل جزءًا كبيرًا من إيرادات شركات خدمات الإنترنت مثل ميتا، وهي تعتمد على الاستفادة من بيانات المستخدم لتحديد الإعلانات التي يمكن أن تظهر على حسابه.