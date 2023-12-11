الوجه السيء للذكاء الاصطناعي.. ازدياد شعبية تطبيقات تركيب الصور الفاضحة

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ازدادت شعبية استخدام تطبيقات "nudify" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي بات يستخدمها عشرات الملايين من الأشخاص في جوانب لا أخلاقية، وفقًا لتحليل يظهر الجانب المظلم لهذه التكنولوجيا. اضافة اعلان

وزار أكثر من 24 مليون شخص في سبتمبر الماضي، مواقع الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تغيير الصور رقميًا، خاصة النساء، لجعلهن يظهرن عاريات في الصورة باستخدام خوارزميات التعلم العميق.

ويتم تدريب هذه الخوارزميات على الصور الموجودة للنساء مما يسمح لها بتركيب صور واقعية لأجزاء الجسم العارية.





تزايد الإقبال على تطبيقات تركيب الصور



استهداف الطالبات في المدارس الأمريكية



آلية عمل مواقع وتطبيقات العري



وزاد الإقبال على استخدام التطبيقات التي تروج للعري بشكل خاص على وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها "يوتيوب" و"ريديت" و"إكس" من "جوجل".كما تم العثور على 52 مجموعة على "تليجرام" تستخدم للوصول إلى خدمات الصور الحميمية غير التوافقية (NCII).وقال متحدث باسم "تليجرام" لموقع "ديلي ميل": "منذ إنشائها، قامت تليجرام بالإشراف بشكل نشط على المحتوى الضار على منصتها، بما في ذلك المواد الإباحية غير التوافقية".وأضاف: "يراقب مشرفو تليجرام الأجزاء العامة من النظام الأساسي بشكل نشط، ويقبلون تقارير المستخدم من أجل إزالة المحتوى الذي ينتهك شروط الخدمة الخاصة بنا".وفي الشهر الماضي، تم استهداف الطالبات بصور مزيفة في مدرسة ثانوية في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، بعد أن تم تداول صور عارية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.ووقعت حادثة مماثلة في مدرسة ثانوية في سياتل بواشنطن، في وقت سابق من هذا العام، حيث يُزعم أن صبيًا استخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي العميق لإنشاء صور للطالبات.وفي سبتمبر، وقعت أكثر من 20 فتاة ضحايا لصور مزيفة باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي "Clothoff" الذي يسمح للمستخدمين "بخلع ملابس الفتيات مجانًا".وقالت شركة Graphika - لتحليل الشبكات الاجتماعية - إنها حددت التكتيكات والتقنيات والإجراءات الرئيسية التي يستخدمها مقدمو خدمات NCII الاصطناعية لفهم كيفية عمل مواقع وتطبيقات العري التي أنشأها الذكاء الاصطناعي وتحقيق الدخل من أنشطتها.وكتب الباحثون في التقرير: "إننا نقيم أن الأهمية المتزايدة لهذه الخدمات وإمكانية الوصول إليها ستؤدي على الأرجح إلى مزيد من حالات الضرر عبر الإنترنت، مثل إنشاء ونشر صور عارية بدون موافقة، وحملات التحرش المستهدفة، والابتزاز الجنسي، وتوليد من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال".