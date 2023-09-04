الهاتف الذي ينتظره الملايين.. كل ما تريد معرفته عن آيفون 15؟

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يتأهب الملايين من عشاق الهواتف الذكية إلى متابعة الحديث المرتقب لشركة "آبل" والذي من المتوقع أن تكشف فيه عن أحدث إصداراتها من هواتف آيفون.

ومن المقرر أن يكشف الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك عن هاتف "آي فون 15" خلال الحدث الذي تنظمه في 12 سبتمبر الجاري بمقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ووجهت الشركة دعوات رسمية للصحفيين، ووسائل الإعلام، للحضور إلى قاعة ستيف جوبز بمقر الشركة.

وإليك كل ما نعرفه عن الجيل الخامس عشر من العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم الهواتف الذكية على الإطلاق، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ميل".





متى سيتم الإعلان عن آيفون 15؟



كم عدد موديلات آيفون 15؟



منفذ الشحن الجديد



سرعة شحن آيفون 15



الجزيرة الديناميكية



كم ثمن آيفون 15؟



بعد أشهر من التكهنات، أكدت أبل أنها ستعلن عن هاتفها الثلاثاء 12 سبتمبر. وسيبدأ البث المباشر للحدث في الساعة (6 مساءً بتوقيت جرينتش)، كما جاء على موقع آبل الإلكتروني.وعلى الرغم من أن العرض الترويجي لم يتحدث عن هاتف آبفون الجديد، ولم تعترف "آبل" رسميًا بوجوده، لكن الشركة اعتادت على الكشف عن هاتف "آيفون" جديد كل عام في فصل الخريف منذ أكثر من عقد من الزمان.وفيما يتعلق بتوقيت طرح "آيفون 15" للبيع في متاجر بيع الهواتف، أعرب أحد المطلعين ويُدعى مارك جورمان عن اعتقادته بأنه سيكون في غضون أقل من أسبوعين من الحدث.وقال إنه علم من مصدر لم يذكر اسمه، إنه سيتم طرحه للبيع في 22 سبتمبر، مما يعني أن آبل "ستحصل على حوالي أسبوع من مبيعات آيفون15 في الربع المالي الرابع".من المتوقع أن تكشف آبل عن أربعة إصدارات مختلفة من آيفون 15 الطراز القياسي، آيفون 15 بلس، آيفون 15 برو، وربما يُطلق عليه أو لايُطلق عليه اسم آيفون 15 برو ماكس.إذ أنه ووفقًا للمسرب أندرو أوهارا، قررت آبل تغيير اسم "آيفون برو ماكس" إلى "آيفون ألترا".ومهما كان اسمه، فإنه لا زال يعتبر أحد طرازيه "برو" (مما يعني أنه سيتمتع بقوة أكبر وقدرات أكبر، بالإضافة إلى سعر أعلى).وستكون بعض الميزات حصرية للإصدارات الأعلى، لكن التعديلات الكبيرة ستشمل عائلة أيفون 15 بأكملها.كيف سيختلف آيفون 15 عن آيفون 14؟قال جورمان إن هاتف آيفون 15 "يعد بأن يكون أكبر تحديث للجهاز منذ ثلاث سنوات" - منذ آيفون 12 في عام 2020.وسيكون التغيير الأكبر في آيفون هذا العام في منفذ الشحن الجديد – المسمى USB-C، والذي يستخدم بالفعل بشكل شائع لهواتف آندرويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها.وقامت "آبل" بالتحول إلى USB-C بدلاً من Lightning المعتمد في السنوات الأخيرة، بسبب قانون الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد هذا المنفذ الوحيد للهواتف الذكية المباعة في الاتحاد الأوروبي بدءًا من العام المقبل، بهدف تقليل النفايات الإلكترونية.,اضطرت آبل فعليًا إلى إجراء هذا التغيير في التصميم بسبب قانون الاتحاد الأوروبي (على الرغم من أنه كان من الممكن من الناحية الفنية تصنيع أجهزة آيفون مزودة بمنافذ Lightning الذي ستباع في دول خارج الاتحاد الأوروبي).وإلى جانب منفذ الشحن الجديد، سيدعم آيفون 15 سرعات شحن أسرع (ما يصل إلى 35 واط أكثر من آيفون 14، الذي تبلغ سرعة شحنه 20 واط فقط)، حسبما يزعم مسرب آخر.ويعني هذا أن الهاتف المرتقب يمكن شحنه من 0 إلى 100 بالمئة خلال ساعة واحدة فقط، مما يوفر الوقت للمستخدمين.وتم تسريب تفاصيل أخرى حول هاتف آيفون 15، إذ يُزعم أنه سيحتوي على حواف منحنية، لذا فهو يناسب اليد بشكل أفضل، وإطارات من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.وفي الوقت نفسه، الجزء الخلفي من الهاتف الجديد مغطى بزجاج غير لامع بدلاً من الزجاج المصقول، وفقًا لأحد مستخدمي يوتيوب المطلعين.ومن الممكن أن يحمل تصميم شعار آبل في الصورة الترويجية الرسمية إشارة إلى المواد الجديدة.,في حين أن الشركة لا تتوقع زيادة حجم شاشة آيفون هذا العام، إلا أنها ستقلص الحدود التي تدور حول الحافة - المعروفة باسم "الإطار".وادعى جورمان أن حجم الحدود حول الشاشة سيكون 1.5 ملم، بانخفاض عن حوالي 2.2 ملم في أجهزة آيفون الحالية.وعلى المدى الطويل، تريد "آبل" إطلاق هاتف آيفون "بشاشة كاملة حقًا" بدون حدود حول الشاشة، ولا توجد قواطع للكاميرات أو أجهزة الاستشعار، كما يقول - ويعد الهاتف المرتقب خطوة نحو الهدف.وقدمت الشركة بالفعل براءة اختراع لهاتف مصنوع بالكامل من الزجاج، مما قد يشير إلى خططها السرية طويلة المدى.وفي الوقت نفسه، يشاع أن الجزيرة الديناميكية– وهي ميزة كشفت عنها الشركة في العام الماضي عند طرح آيفون 14 برو، وبرو ماكس فقط – ستتوفر في جميع طرز آيفون 15 الأربعة.وهذه الخاصية عبارة عن نتوء على شكل حبة في الجزء العلوي من الشاشة يخفي الكاميرا الأمامية، ولكنه يغير حجمها أيضًا لإظهار التنبيهات والإشعارات والأنشطة المهمة، مما يؤدي إلى طمس الحدود بين الأجهزة والبرامج.وفي الوقت نفسه، سيكون نتوء الكاميرا الموجود في الخلف أكثر سمكًا، ربما لإيواء مستشعرات صور أكثر قوة، وفقًا لتقرير صادر عن موقع "9to5mac" المختص بمتابعة أخبار آبل، في حين أن العدسات "بارزة" أكثر، من المحتمل أن توفر قدرات تكبير أكبر.وأوضح أوهارا، أن آيفون 15 ألترا سيحتوي على عدسة كاميرا منظار توفر تقريب بصري 10x.وسيكون هذا هو أول طراز من "آي فون" يحتوي على عدسة من هذا النوع، مما يضع عملاق التكنولوجيا على قدم المساواة مع "سامسونج" و"هواوي"، اللتين تطرحان أجهزة تتوافر في هذه الخاصية.وفي الوقت نفسه، يتوقع أوهارا أن تعمل شريحة بيونيك A17 الجديدة مقاس 3 نانومتر" لطرازات آيفون 15 برو وماكس أيضًا والتي ستعمل على تحسين الأداء، بما في ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي وعمر البطارية.وفقًا لمحلل آبل، جيف بو، المقيم في هونج كونج، فإن طرازي "آيفون 15 برو" سيكونان أغلى تكلفة من هواتف آيفون برو السابقة.ويدعي أن أبل" رفعت الأسعار هذا العام بسبب تحديثات الأجهزة الكبيرة، بما في ذلك إطار التيتانيوم وشريحة بيونيك A17.وعلى الرغم من أن بو لم يكشف عن الأسعار بدقة، فمن الجدير بالذكر أن آيفون 14 برو وبرو ماكس في العام الماضي بدآ بسعر 999 دولارًا و1099 دولارًا على التوالي.ويتوقع تيم لونج، المحلل في بنك باركليز، أيضًا ارتفاع أسعار طرازي آيفون 15 الأكثر تكلفة، في حين أن الطرازين القياسي وبلس سيكونان بنفس مستوى العام الماضي تقريبًا.وكان الطراز القياسي لجهاز أيفون 14 برو هو 849 دولارًا أمريكيًا، بينما كان سعر آيفون 14 بلس 899 دولارًا أمريكيًا.وأثار الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بالفعل تكهنات بأن طرازات هذا العام ستكون أغلى من أي طرازات سابقة من هواتف آيفون.وخلال مكالمة هاتفية مع المستثمرين في شهر فبراير، أشار إلى أن زيادة الأسعار ستكون مبررة.وقال: "لقد أصبح آيفون جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس. أعتقد أن الناس على استعداد للتوسع حقًا للحصول على أفضل ما يمكنهم تحمله في هذه الفئة".وقال تقرير لموقع "يونايتد ديلي نيوز" التايواني، إن سعر هااتف آيفون 15 برو ماكس سيبلغ 20000 يوان صيني، أي ما يعادل 2900 دولار.لكن آبل تصف الشائعات المتعلقة بالسعر بأنها "حملة دعائية" بدأها منافسوها في محاولة لتوجيههم نحو الهواتف الذكية الصينية الصنع.