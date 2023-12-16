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النتيجة الأعلى.. تخريج 433 خريجًا من الدفعة الـ 14 لـ "كاوست"

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جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية
أ أ
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احتفلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" أمس الجمعة،  بتخريج 433 خريجاً وخريجة من الدفعة الـ 14 من طلبتها.اضافة اعلان

النتيجة هي الأعلى في تاريخ الجامعة

وأوضحت أن هذه النتيجة هي الأعلى في تاريخها من حيث نسبة الخريجين السعوديين، والتي بلغت 43%، كما بلغت نسبة الخريجات السعوديات 45% من إجمالي الخريجين السعوديين لهذا العام.

الإستراتيجية الجديدة للجامعة

 وأشاد رئيس الجامعة الدكتور توني تشان، بإنجازات الخريجين، مسلطاً الضوء على الإستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهاتها التي تدعم رؤية المملكة 2030، من خلال تحقيق توافق أكبر مع الأولويات الرئيسية للمملكة.

العديد من المشاريع الرائدة

 واستعرض العديد من المشاريع الرائدة الحالية في "كاوست"، مثل بناء أكبر مشتل للشعاب المرجانية في العالم في جزيرة شوشة، وإطلاق الحاسوب العملاق شاهين 3، الذي يعتبر الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وأحد أقوى 20 حاسوباً عملاقاً في العالم.

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