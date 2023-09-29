الكشف عن سر الغبار الأسود من أخطر كواكب المجموعة الشمسية

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أوقف الباحثون بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، العمل في الغبار الأسود الذي أحضرته الكبسولة الفضائية الروبوتية أوزيريس ريكس يوم الأحد الماضي. اضافة اعلان

وفتح موظفو الوكالة الكبسولة الفضائية يوم الثلاثاء ليكتشفوا أن الغطاء الداخلي مبطن بمادة سوداء غامضة، مما أجبرهم على وقف العمل.

وعلى عكس حفنة الصخور والغبار التي تم انتزاعها من سطح الكويكب، تبدو المادة السوداء أكثر دقة، مثل طبقة الأوساخ التي تغطي سيارة قذرة.





تحليل سريع



حجر محشور



أكبر كمية غبار من خارج القمر



فحص العينة



تفكيك الكبسولة



وقالت وكالة "ناسا"، إن المادة ستخضع لتحليل سريع لمعرفة ماهيتها بالضبط.لكن الدكتور براد تاكر، عالم الفيزياء الفلكية في الجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، قال لصحيفة "ديلي ميل"، إن الغبار الناعم من المحتمل أيضًا أن يكون مادة من الكويكب.وأضاف: "إن طين الكويكب داكن للغاية ورائع. عندما قامت أوزيريس ريكس بمناورة اللمس والتحرك الأصلية لالتقاط العينات، كان لديها الكثير من الغطاء الذي لا يمكن إغلاقه".ويأمل الخبراء أن تساعد العينة التي تم جمعها من "أخطر كويكب في النظام الشمسي"، في تحديد الرادع المحتمل له في حالة توجهه نحو كوكب الأرض أثناء تحليقه في سبتمبر 2182.واعترفت "ناسا" بعد وقت قصير من عملية التقاط العينة في أكتوبر 2020 بأن مادة الكويكب كانت تتسرب من "أوزيريس ريكس"، بسبب وجود حجر محشور في الآلية.وأضاف الدكتور تاكر: "في النهاية قاموا بفرز الأمر، لذلك يبدو من المحتمل أن يكون هذا غبارًا وتربة من ذلك".ويتفق البروفيسور تريفور أيرلاند، عالم الكيمياء الجيولوجية بجامعة كوينزلاند، مع الرأي القائل بأن الغبار الأسود تصاعد أثناء جمع العينات.وقال: "في ظل الجاذبية الصغرى، لا يوجد ما يمنع الغبار من الانتشار في كل مكان، وربما يعود إلى المركبة الفضائية أيضًا".ومنذ عودة العينة إلى الأرض يوم الأحد، لم تفتح "ناسا" سوى الغطاء العلوي للكبسولة، في حين أن الحفنة الصخرية من بينو مخبأة بعيدًا في مكون أصغر آخر بداخلها يجب فتحه.وتقدر الحمولة الثمينة بـ 250 جرامًا، فيما يمثل الحصى والغبار أكبر كمية من خارج القمر.وتحتوي العينات أيضًا على مواد يمكن أن تكشف الأسرار الكامنة وراء أصول الحياة نفسها، وتمثل الحصى والغبار الذي تم جمعه أكبر كمية من المواد التي تم جمعها خارج القمر.ومن المأمول أن تساعد العينات الخبراء على معرفة كيفية تكوين النظام الشمسي، حيث يأملون أن يحتوي على وحدات بناء محفوظة منذ فجر التاريخ.والكوكب بأكمله، يبلغ عرضه حوالي ثلث ميل، بينما يبلغ عرض الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات حوالي ستة أميال، أي حوالي 20 ضعف عرض بينو.وهذا يعني أن ليس كبيرًا بما يكفي ليسبب انقراضًا عالميًا، لكن وكالة "ناسا" تعتقد أنه إذا اصطدم بالأرض، فإنه سيحدث حفرة تبلغ مساحتها حوالي ستة أميال وتسبب دمارًا لحوالي 600 ميل في جميع الاتجاهات.وفي غضون ساعتين من هبوط الكبسولة، نقلت إلى داخل غرفة نظيفة مؤقتة في ميدان الاختبار والتدريب في يوتا التابع لوزارة الدفاع، بعد أن تم رفعها بطائرة هليكوبتر.وتم نقلها جوًا إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن بتكساس، حيث فتح الخبراء الذين يرتدون بدلات واقية الغطاء الأولي للكبسولة يوم الثلاثاء ووجدوا الغبار الأسود.وقالت ناسا في بيان: "عثر العلماء على غبار أسود وحطام على سطح إلكترونيات الطيران لعلبة العلوم "أوزيريس ريكس" عندما تمت إزالة الغطاء الأولي".وأضافت: "تجري هذه العمليات في مختبر جديد مصمم خصيصًا لمهمة أوزيريس ريكس. تمت إزالة غطاء الألمنيوم داخل صندوق القفازات المصمم لتمكين العمل مع قطعة كبيرة من الأجهزة".وفي الأسابيع القليلة المقبلة، سيقوم العلماء بتفكيك الكبسولة بالكامل، واستخراج العينة ووزنها، وإجراء جرد للصخور والغبار، ثم توزيع قطع بينو على العلماء في جميع أنحاء العالم.وسيتم إعطاء ربع العينة لمجموعة تضم أكثر من 200 شخص من 38 مؤسسة موزعة عالميًا، بما في ذلك فريق من العلماء من جامعة مانشستر ومتحف التاريخ الطبيعي في لندن.ومن المفترض أن يساعد التحليل الباحثين على فهم أفضل لتكوين النظام الشمسي وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن، وذلك لأن الصخور الفضائية من المحتمل أن تتفسر ما كانت عليه هذه الكواكب وقت تكوينها.ويدور بينو حول الشمس كل 437 يومًا، ويقترب كل ست سنوات من الأرض، مما يجعله "جسمًا يحتمل أن يكون خطيرًا".ويبدو أنه لديه فرصة ضئيلة للغاية لضرب الأرض في القرن المقبل، وهو ما سيكون "مثل إطلاق 24 قنبلة ذرية"، وفقًا لأحد الخبراء.ومن خلال دراسة عينة منه يمكن للعلماء معرفة المزيد عن تركيبته وبالتالي تحديد طرق الاستعداد للدفاع ضد أي تأثير.وتخطط ناسا للإعلان عن نتائجها الأولى من تحليل عينة بينو في مؤتمر صحفي يوم 11 أكتوبر، والذي سيتم بثه مباشرة على موقع الوكالة الإلكتروني.