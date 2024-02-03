الكشف عن تقنية جديدة لقيادة المعدات العسكرية "عن بُعد"

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قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة ستبرم صفقات مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والقوات الأمنية، خلال معرض الدفاع العالمي. اضافة اعلان





تقنية جديدة تنقل المعدة العسكرية إلى القيادة الذاتية "عن بعد"



عرض إنجازات "سامي" في معرض الدفاع العالمي



صراع شركات التصنيع العسكري على 400 مليار دولار



وأكد أبو خالد أن "سامي" ستكشف في المعرض عن تقنية جديدة تنقل المعدة العسكرية من القيادة التقليدية إلى القيادة الذاتية "عن بعد"، وتستخدم في الطائرات والقوارب الحربية والمدرعات، وفقا لـ "الاقتصادية".وأضاف أن "شركته ستشارك في أكبر جناح في المعرض، حيث ستركز على قطاعات رئيسة، تتمثل في الطيران، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.ونوه إلى أن الشركة سوف تعرض التقدم الذي حققته منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام"، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للوجود مع الشركات العالمية وتبادل الخبرات.وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن السوق السعودية مهمة، وهي محل اهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة في أنظمة الدفاع والصناعات العسكرية.وتحتضن الرياض النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من الأحد 4 إلى 8 فبراير، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع.وتتسابق شركات التصنيع العسكري على عرض منتجاتها الابتكارية من الأسلحة الذكية فيه، والفوز بأكبر حصة من سوق متنامية تقدر بنحو 400 مليار دولار سنويا.