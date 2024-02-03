السبت، 22 رجب 1445 ، 03 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الكشف عن تقنية جديدة لقيادة المعدات العسكرية "عن بُعد"

الشركة السعودية
الشركة السعودية للصناعات العسكرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة ستبرم صفقات مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والقوات الأمنية، خلال معرض الدفاع العالمي.اضافة اعلان

تقنية جديدة تنقل المعدة العسكرية إلى القيادة الذاتية "عن بعد"

وأكد أبو خالد أن "سامي" ستكشف في المعرض عن تقنية جديدة تنقل المعدة العسكرية من القيادة التقليدية إلى القيادة الذاتية "عن بعد"، وتستخدم في الطائرات والقوارب الحربية والمدرعات، وفقا لـ "الاقتصادية".
وأضاف أن "شركته ستشارك في أكبر جناح في المعرض، حيث ستركز على قطاعات رئيسة، تتمثل في الطيران، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.

عرض إنجازات "سامي" في معرض الدفاع العالمي

ونوه إلى أن الشركة سوف تعرض التقدم الذي حققته منذ تأسيسها قبل خمسة أعوام"، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للوجود مع الشركات العالمية وتبادل الخبرات.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن السوق السعودية مهمة، وهي محل اهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة في أنظمة الدفاع والصناعات العسكرية.

صراع شركات التصنيع العسكري على 400 مليار دولار

وتحتضن الرياض النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في مقر الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من الأحد 4 إلى 8 فبراير،  الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع.
وتتسابق شركات التصنيع العسكري على عرض منتجاتها الابتكارية من الأسلحة الذكية فيه، والفوز بأكبر حصة من سوق متنامية تقدر بنحو 400 مليار دولار سنويا.

اقرأ أيضا

أرباح غير متوقعة.. منتجات الذكاء الاصطناعي تصعد بمكاسب مايكروسوفت

أسرار خفية بعد تركيب شريحة دماغية.. مهام عسكرية واستخباراتية وعبث بالذكريات!

"أبل" تطلق "IOS 18" مع 4 نماذج ذكاء اصطناعي جديدة

يتصل بالطوارئ.. سامسونج تطور ميزة اكتشاف الحوادث في هواتف جالاكسي

تيك توك يختبر ميزة جديدة.. ماذا عن شراء المنتجات عبر مقاطع الفيديو؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

هاتف موتورولا
12:30 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

مقاوم للماء والغبار.. موتورولا تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Moto G24 Power

واتساب 0 تطبيق
6:43 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تحذير من تطبيق مشبوه يستهدف جهازك بالإعلانات أو التجسس

ايلون ماسك
11:26 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

إيلون ماسك يعلن عن نجاح زراعة أول شريحة في دماغ إنسان

آي فون
11:17 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

4 ميزات جديدة.. "أبل" تستعد للإعلان عن أكبر تحديث في تاريخ "آيفون"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أهم 10
1:56 ص السبت، 03 فبراير 2024

أهم 10.. موعد صرف حساب المواطن وعقوبة التسجيل في الضمان الاجتماعي بطرق غير مشروعة

ضباب
12:09 ص السبت، 03 فبراير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على هذه المناطق لـ 10 صباحًا

57567
12:05 ص السبت، 03 فبراير 2024

السبت 22 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

زيوت نباتية
11:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

وزارة التعليم - صورة رسمية
10:05 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. كيف تستخرج بدل فاقد أو تالف لشهادتك الدراسية؟.. إليك الخطوات

الراتب
9:01 م الجمعة، 02 فبراير 2024

عاجل.. خطوات وشروط الحصول على تمويل الأسرة بنحو 100 ألف ريال