الكشف عن تقنية جديدة لقيادة المعدات العسكرية "عن بُعد"

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قال وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن
الشركة ستبرم صفقات مع وزارة الدفاع والقوات المسلحة والقوات الأمنية، خلال معرض
الدفاع العالمي.
تقنية جديدة تنقل المعدة العسكرية إلى القيادة الذاتية "عن بعد"وأكد أبو خالد أن "سامي" ستكشف في المعرض عن تقنية جديدة تنقل
المعدة العسكرية من القيادة التقليدية إلى القيادة الذاتية "عن بعد"،
وتستخدم في الطائرات والقوارب الحربية والمدرعات، وفقا لـ "الاقتصادية".
وأضاف أن "شركته ستشارك في أكبر جناح في المعرض، حيث ستركز على قطاعات رئيسة، تتمثل في الطيران، الأنظمة الأرضية، الإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية.
عرض إنجازات "سامي" في معرض الدفاع العالميونوه إلى أن الشركة سوف تعرض التقدم الذي حققته منذ تأسيسها قبل خمسة
أعوام"، مشيرا إلى أن المعرض فرصة للوجود مع الشركات العالمية وتبادل الخبرات.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن السوق السعودية مهمة، وهي محل اهتمام كبرى الشركات العالمية العاملة في أنظمة الدفاع والصناعات العسكرية.
صراع شركات التصنيع العسكري على 400 مليار دولاروتحتضن الرياض النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي في مقر الهيئة العامة
للصناعات العسكرية خلال الفترة من الأحد 4 إلى 8 فبراير، الذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن
والدفاع.
وتتسابق شركات التصنيع العسكري على عرض منتجاتها الابتكارية من الأسلحة الذكية فيه، والفوز بأكبر حصة من سوق متنامية تقدر بنحو 400 مليار دولار سنويا.