الكشف عن تفاصيل أكبر طائرة في العالم

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كشفت شركة أمريكية ناشئة عن تفاصيل مخطط لإطلاق أكبر طائرة شحن في العالم، يطلق عليها اسم "وندرنر"، والتي يمكن أن تحدث ثورة في الطاقة المتجددة عن طريق حمل شفرات توربينات الرياح الضخمة المستخدمة في محطات توليد الطاقة.





الطائرة العملاقة



تطوير توربينات أرضية أكبر حجمًا



وصممت الطائرة العملاقة من قبل شركة الطاقة "راديا"، ومقرها كولورادو بالولايات المتحدة، بارتفاع يصل إلى 91 متراً) أعلى من المتوسط الحالي، مما سيؤدي إلى إنتاج ضعف الطاقة التي تنتجها المنشآت البرية الحالية، بالإضافة إلى أنها ستكون متاحة في العديد من المواقع.ومع قدرة حمل محتملة تبلغ 80 طنًا، ستكون قادرة أيضًا على استيعاب 12 ضعفًا من الطائرة الأخيرة.ومن أجل استيعاب هبوط الطائرة، يجب أيضًا إنشاء مدرج بطول يصل إلى 2000 متر.ونظرًا لحجمها الهائل وعدم قدرتها على العمل، يجب حاليًا نقل شفرات المروحة الكبيرة بشكل غريب إلى الخارج عبر سفن بحرية متخصصة، مما يحد من استخدامها على الأرض.وحافظت شركة راديا على خصوصية التصميم لسنوات.ويتوقع أن تمهد الطائرة الطريق أيضًا أمام تطوير توربينات أرضية أكبر حجمًا، ستكون قادرة على توليد المزيد من الطاقة.وإلى جانب إحداث ثورة في قطاع طاقة الرياح، قال مارك لوندستروم، عالم الصواريخ المتدرب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والذي أسس الشركة، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن سعة الشحن الهائلة لطائرته يمكن أن يكون لها تطبيقات أخرى، مثل نقل الآلات العسكرية الضخمة.