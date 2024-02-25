"الفضاء السعودية" تُطلق مسابقة "مداك" للطلبة على مستوى العالم العربي

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أطلقت وكالة الفضاء السعودية، اليوم الأحد، مسابقة "مداك"، بعنوان "الفضاء مداك"؛ بهدف إثراء المساهمة العربية في علوم الفضاء للطلبة على مستوى العالم العربي.

وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، ومركز "عِلمي" لاكتشاف العلوم والابتكار -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة "مسك".





إطلاق مسابقة "مداك" للطلبة على مستوى العالم العربي



مسابقة "مداك" موجهة للطلبة على مستوى العالم العربي

