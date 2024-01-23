"العوين": جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات صناعة وطنية (فيديو)

أ أ

أكد الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة المهندس صالح العوين على أن جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات في المملكة صناعة وطنية. اضافة اعلان





جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات وطنية



توفير المواد اللازمة لتنفيذ البنية التحتية للإتصالات



الاستخدام الأمثل لمنظومة الألياف الضوئية



"ضوئيات" تغطي 80 ألف كليومتر على مستوى المملكة





الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة م. صالح العوين: جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات في المملكة صناعة وطنية pic.twitter.com/7OaCfeJc2z #الإخبارية فيديو | "صنع في السعودية"الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة م. صالح العوين: جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات في المملكة صناعة وطنية #منتدى_مستقبل_العقار January 23, 2024

وقال العوين أثناء مشاركته في منتدى مستقبل العقار وفقا لـ "الإخبارية" أن شركة ضوئيات المتكاملة تفخر بأن جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات وطنية.وأضاف، جميع مكونات البث في الشبكة بداية من باب العميل ومرورا بشبكة التوزيع والنقل، ونهاية بالمقسم الرئيسي هى من مواد صنعت في المملكة.وتابع، أكرر سعادتي وفخري بالمشاركة مع المطورين العقاريين بالمساهمة في المحتوى المحلي والكميات المستخدمة في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات.تأسست شركة ضوئيات المتكاملة للإتصالات و تقنية المعلومات، المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، في عام 2009 وذلك بهدف الاستثمار الامثل لموارد الشركة في مجال منظومة الالياف الضوئية.وتغطي أكثر من (80) ألف كيلو متر على مستوى المملكة بما في ذلك القرى والهجر والحدود واستخدامها لتغطية و توفير خدمات اتصالات متكاملة وتحسين جودة وسرعة الانترنت في المملكة.وتسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي اشتمل على العديد من المبادرات في هذا الجانب ومن ابرزها مبادرة نشر النطاق العريض وايصال الالياف الضوئية للمنازل.