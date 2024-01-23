"العوين": جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات صناعة وطنية (فيديو)

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة المهندس صالح العوين على أن جميع
مكونات البنية التحتية للاتصالات في المملكة صناعة وطنية.
جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات وطنيةوقال العوين أثناء مشاركته في منتدى مستقبل العقار وفقا لـ "الإخبارية"
أن شركة ضوئيات المتكاملة تفخر بأن جميع مكونات البنية
التحتية للاتصالات وطنية.
توفير المواد اللازمة لتنفيذ البنية التحتية للإتصالاتوأضاف، جميع مكونات البث في الشبكة بداية من باب العميل ومرورا بشبكة
التوزيع والنقل، ونهاية بالمقسم الرئيسي هى من مواد صنعت في المملكة.
وتابع، أكرر سعادتي وفخري بالمشاركة مع المطورين العقاريين بالمساهمة في المحتوى المحلي والكميات المستخدمة في تنفيذ البنية التحتية للاتصالات.
الاستخدام الأمثل لمنظومة الألياف الضوئيةتأسست شركة ضوئيات المتكاملة للإتصالات و تقنية المعلومات، المملوكة
بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، في عام 2009 وذلك بهدف الاستثمار الامثل لموارد
الشركة في مجال منظومة الالياف الضوئية.
"ضوئيات" تغطي 80 ألف كليومتر على مستوى المملكةوتغطي أكثر من (80) ألف كيلو متر على مستوى المملكة بما في ذلك القرى
والهجر والحدود واستخدامها لتغطية و توفير خدمات اتصالات متكاملة وتحسين جودة
وسرعة الانترنت في المملكة.
وتسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي اشتمل على العديد من المبادرات في هذا الجانب ومن ابرزها مبادرة نشر النطاق العريض وايصال الالياف الضوئية للمنازل.
فيديو | "صنع في السعودية"— الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 23, 2024
الرئيس التنفيذي لشركة ضوئيات المتكاملة م. صالح العوين: جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات في المملكة صناعة وطنية #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/7OaCfeJc2z