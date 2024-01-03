العلماء يحولون الفضلات البشرية إلى وقود للطائرات

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اكتشف الباحثون طريقة لتحويل الفضلات البشرية إلى وقود طائرات قابل للاستخدام.





الوقود الحيوي اضافة اعلان



إنتاج وقود من النفايات البشرية



الوقود الخالي من الأحافير



خصائص فريدة للبراز



الشخص ينتج 5 لترات سنويًا



وفقًا لشركة "فايرفلاي جرين فيول"، ومقرها جلوسيسترشاير ببريطانيا، فإن وقودها الحيوي مطابق كيميائيًا لوقود الطائرات، لكنه ينتج ثاني أكسيد الكربون بنسبة 92 في المئة أقل.وبما أن الطيران يشكل 2 في المئة من إنتاج ثاني أكسيد الكربون العالمي، فقد يساعد الوقود المستخلص من البراز البشري في الحد من المصادر الكبيرة للتلوث.وقال جيمس هيجيت، الرئيس التنفيذي للشركة: "أردنا العثور على مادة خام منخفضة القيمة ووفيرة للغاية. وبالطبع البراز وفير".ولإنتاج وقود صالح للاستخدام من النفايات البشرية، تستخدم الشركة طريقة تسمى التسييل الحراري المائي، عبر مزيج من الضغط العالي والحرارة لتحويل الشكل النهائي المعالج لمياه الصرف الصحي، والذي يسمى "المواد الصلبة الحيوية" إلى الفحم الحيوي الغني بالكربون والنفط الخام.ويشبه "الخام الحيوي" النفط إلى حد كبير، بل ويتصرف كيميائيًا بنفس الطريقة، مما يعني أنه يمكن للعلماء استخلاص الكيروسين من الوقود باستخدام التقطير التجزيئي.ويتضمن ذلك تبخير الزيت وجمع الجزء الذي يتكثف عند درجة حرارة معينة.وتظهر الاختبارات الأولية للوقود المستخرج أنه يحتوي على تركيبة كيميائية شبه متطابقة لوقود الطائرات الأحفوري A1.ويخضع الوقود الحيوي حاليًا للاختبارات في معهد DLR لتكنولوجيا الاحتراق في مركز الفضاء الألماني.كما سيتم اختبار الوقود من قبل مركز تبادل المعلومات التابع لـ SAF (وقود الطيران المستدام) في المملكة المتحدة، ومقره بجامعة شيفيلد.ويطلق رئيس الشركة على الوقود الحيوي الذي ينتجه اسم "الوقود الخالي من الأحافير" لأنه، على عكس وقود الطائرات التقليدي، لا يأتي من النفط الخام.لذلك، على الرغم من استمرار إطلاق ثاني أكسيد الكربون عند حرق الوقود، إلا أن هذا الكربون كان محصورًا في الأصل بواسطة النباتات التي تدخل في الطعام الذي نأكله.وهذا يعني أن الوقود الحيوي يساهم بكمية أقل من صافي انبعاثات الكربون.وقال هيجيت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بالطبع سيتم استخدام الطاقة (في الإنتاج)، ولكن عند النظر إلى دورة حياة الوقود، فإن توفير 90 بالمئة هو أمر مذهل".والبراز، على عكس الحبوب والزيوت النباتية المستخدمة في أنواع الوقود الحيوي الأخرى، متوفر بكثرة بشكل طبيعي وهو الشكل الوحيد من النفايات التي لا يستطيع البشر التوقف عن إنتاجها.وقال هيجيت لصحيفة "ديلي ميل"، إن معالجة مياه الصرف الصحي وتحويلها إلى وقود يعد بديلاً جيدًا لطرق التخلص الأخرى.وأضاف : "يتم التعامل مع النفايات البشرية بشكل مختلف في أجزاء مختلفة من العالم، ولكن بغض النظر عن مكان حدوثها، فهي نفايات تسبب مشاكل وملوثة مع وجود عدد قليل جدًا من طرق التخلص منها".وتابع: "من خلال استخدامه كمادة أولية لإنشاء (وقود الطيران المستدام)، فإننا نساعد في التنظيف على طرفي العملية".وأشار هيجيت إلى أن "نقص توافر المواد الأولية يشكل ضغطًا محسوسًا بشدة في جميع أنحاء صناعة الوقود المستدام، ولكن مياه الصرف الصحي هي مادة نفايات لن تنفد أبدًا من الناحية الواقعية".وتقدر الشركة أن كل شخص ينتج ما يكفي من مياه الصرف الصحي كل عام لإنتاج ما بين أربعة وخمسة لترات من وقود الطائرات.ويعني هذا، أن طائرة ركاب من لندن إلى نيويورك - وهي رحلة تستغرق ثماني ساعات – تحتاج إلى مياه الصرف الصحي السنوية لحوالي 10 آلاف شخص.وتستهلك طائرة مثل بوينج 747 حوالي 150 ألف لتر من الوقود خلال رحلة تستغرق عشر ساعات.وفي العام الماضي، أكملت شركة فيرجين أتلانتيك أول رحلة عبر المحيط الأطلسي تعمل بالكامل بوقود الطيران المستدام.واستخدمت الطائرة البوينج 787 70 طنًا من الوقود المصنوع من نفايات الزيوت والدهون الحيوانية للسفر من لندن إلى نيويورك.غير أنه لا توجد حاليًا أي خطط لاستبدال الوقود الأحفوري أثناء الطيران. وهناك أيضًا محاولات لاستبدال الوقود الأحفوري بالكامل من خلال التوجه نحو الطائرات الكهربائية.وفي عام 2022، وصلت أول طائرة ركاب كهربائية في العالم إلى ارتفاع 3500 قدم لأول مرة.وتقول شركة "إيفيتيش إير كرافت"، التي أنتجت الطائرة ذات التسعة مقاعد، إنها من المقرر أن تنقل الركاب والبضائع الإقليمية.