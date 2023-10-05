"العدل" الأمريكية تتهم "جوجل" برفع أسعار الإعلانات بطريقة غير قانونية

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اتهمت وزارة العدل الأمريكية خلال جلسات قضية مكافحة الاحتكار، شركة "جوجل" بإساءة استخدام هيمنتها، والتلاعب لرفع أسعار الإعلانات عبر الإنترنت بطريقة يُزعم أنها غير عادلة. اضافة اعلان





استخدام صيغة تتضمن جودة الإعلان





اتهام جوجل بالتلاعب في المزادات





الاعتراف بتأثير جوجل على الأسعار





إبعاد المنافسين بشكل غير عادل



وقال "آدم جودا"،" المدير التنفيذي لصاحبة محرك البحث الشهير، خلال شهادته الأربعاء في المحكمة، إن الشركة تستخدم صيغة تتضمن جودة الإعلان.مؤكدًا على أن جودة الإعلان هي الفيصل في تحديد من يفوز بالمزادات التي تستخدم لوضع الإعلانات على مواقع الويب.واتهمت وزارة العدل شركة "جوجل" بالتلاعب بالمزادات عبر الإنترنت باستخدام هذه الصيغ لصالح أرباحها النهائية، حسبما ذكرت صحيفة "أرقام".وعندما ضغط محامي وزارة العدل "ديفيد دالكويست" على "جودا"، أفاد بأن "جوجل" يمكنها التأثير بشكل مباشر على الأسعار من خلال ضبط آليات المزادات.واتهمت وزارة العدل الشركة باستخدام قوتها السوقية لإبعاد المنافسين بشكل غير عادل، وتمثل هذه القضية أول قضية ترفعها الحكومة ضد «جوجل» للمحاكمة.وكانت وزارة العدل قد انضمت إلى القضية التي رفعها المدعون العامون في 38 ولاية وإقليمًا بشأن مخاوف الاحتكار في الإعلانات.