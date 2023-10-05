الخميس، 20 ربيع الأول 1445 ، 05 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"العدل" الأمريكية تتهم "جوجل" برفع أسعار الإعلانات بطريقة غير قانونية

جوجل
جوجل
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اتهمت وزارة العدل الأمريكية خلال جلسات قضية مكافحة الاحتكار، شركة "جوجل" بإساءة استخدام هيمنتها، والتلاعب لرفع أسعار الإعلانات عبر الإنترنت بطريقة يُزعم أنها غير عادلة.اضافة اعلان


استخدام صيغة تتضمن جودة الإعلان

وقال "آدم جودا"،" المدير التنفيذي لصاحبة محرك البحث الشهير، خلال شهادته الأربعاء في المحكمة، إن الشركة تستخدم صيغة تتضمن جودة الإعلان.
مؤكدًا على أن جودة الإعلان هي الفيصل في تحديد من يفوز بالمزادات التي تستخدم لوضع الإعلانات على مواقع الويب.


اتهام جوجل بالتلاعب في المزادات

واتهمت وزارة العدل شركة "جوجل" بالتلاعب بالمزادات عبر الإنترنت باستخدام هذه الصيغ لصالح أرباحها النهائية، حسبما ذكرت صحيفة "أرقام".


 الاعتراف بتأثير جوجل على الأسعار

وعندما ضغط محامي وزارة العدل "ديفيد دالكويست" على "جودا"، أفاد بأن "جوجل" يمكنها التأثير بشكل مباشر على الأسعار من خلال ضبط آليات المزادات.


إبعاد المنافسين بشكل غير عادل

واتهمت وزارة العدل الشركة باستخدام قوتها السوقية لإبعاد المنافسين بشكل غير عادل، وتمثل هذه القضية أول قضية ترفعها الحكومة ضد «جوجل» للمحاكمة.
وكانت وزارة العدل قد انضمت إلى القضية التي رفعها المدعون العامون في 38 ولاية وإقليمًا بشأن مخاوف الاحتكار في الإعلانات.

اقرأ أيضا

البومجداد
9:21 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

"البومجداد" مواطن ينافس 3 آلاف ابتكار بروبوت متسلق للأسطح العمودية

واتساب
8:02 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بعد زيادة حالات الاستيلاء عليها.. كيف تحمي حسابك على واتساب؟

أندرويد 14
1:51 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

جوجل تعلن إطلاق أندرويد 14 رسمياً.. مزايا جديدة

F7oA8giWoAAgfrB
1:16 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

تحديث جديد للآيفون يعالج مشكلة ارتفاع حرارة الهاتف

اقرأ أيضا

كيف تعرف وتمنع التجسس على رسائلك الخاصة والمشفرة في إكس؟

بعدما فعلها "ماسك" .. لماذا فتح الاستثمار شهية مالك فيسبوك؟

خطوة بخطوة.. كيف تستعيد سجل دردشاتك على واتساب؟

سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy Tab S9 FE و Galaxy Buds FE

قبل الإعلان عنه رسميًا.. تسريبات تكشف عن مزايا هاتف جوجل الجديد (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أندرويد 14 1:51 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

جوجل تعلن إطلاق أندرويد 14 رسمياً.. مزايا جديدة

جوجل بلاي 2:26 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

متجر بلاي يطرح خيار الأرشفة التلقائية للتطبيقات.. ماذا يعني ذلك؟

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google 4:58 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

تغييرات هائلة في الطريق.. جوجل تواجه أول اتهام بالاحتكار منذ عقود

جوجل كروم 2:46 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

ترقية مرئية ضخمة لمتصفح كروم.. مزايا وتغييرات كبيرة

اقرأ أيضا

حفرة القمر
9:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.. تفاصيل مشروع بناء أول منزل على القمر

ميتا تخطط لفرض رسوم شهرية على استخدام فيسبوك وإنستجرام
5:19 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

على خُطى "إكس".. فيسبوك وإنستجرام باشتراك شهري في أوروبا

أندرويد 14
3:59 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

هل ستصدر "جوجل" اليوم نظام التشغيل الأحدث "أندرويد 14"؟

هاتف بكسل
9:28 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تسريب مواضفات هاتف Pixel 8 Pro الجديد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:12 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

قبل صرف دفعة أكتوبر.. حساب المواطن يرد على البنوك بإجراء حازم

سوق القهوة
12:00 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

المحلي يكسب.. تفاوت أسعار القهوة في أسواق المملكة

الراتب - ريال 0 عملة
11:57 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

بشرى من وزير التعليم حول رواتب معلمي القطاع الخاص

الضباب
11:01 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة لـ 10 مساءً

طفل سعودي
10:58 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)

وزير التعليم يوسف البنيان
10:36 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين