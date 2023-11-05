الأحد، 21 ربيع الثاني 1445 ، 05 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

العالم في متناول يدك.. ناسا تطلق خدمة بث مجانية خلال أيام

وكالة ناسا
وكالة ناسا
أ أ

تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الأسبوع المقبل، خدمة بث جديدة بدون إعلانات أو أي رسوم مادية. 
وتأمل الوكالة من خلال (NASA+) في تجديد تواجدها على شبكة الإنترنت بما يتجاوز خدمة البث التلفزيوني الحالية التابعة لها وقناتها على موقع "يوتيوب"، مع إضافة محتوى بث أصلي جديد يعد "بوضع الكون في متناول يدك".اضافة اعلان
لكن جهاز البث سيحافظ أيضًا على تقليد تلفزيون ناسا المتمثل في "التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي"، مثل هبوط مركبة "أوسايرس-ركس" في سبتمبر، حسبما قالت الوكالة في إعلانها عن الخدمة الجديدة. 

كيف يمكنك الوصول إلى الخدمة الجديدة؟ 

وفقًا لبيان صادر عن "ناسا"، سيكون برنامج (NASA +) الجديد متاحًا للتنزيل والاستخدام على معظم المنصات الرئيسية عبر تطبيق ناسا على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام آي أو إس وأندرويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية. 
وسيتم أيضًا الوصول إلى الخدمات عبر مشغلات الوسائط المتدفقة مثل نظام تشغيل التلفاز الذكي روكو  وتلفزيون أبل فاير، وكذلك عبر متصفحات الويب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة.
وسيدمج الموقع خدمات ناسا الموجودة مسبقًا، مثل مركز اللغة الإسبانية (NASA en Español)، ومحتوى الأطفال، مثل سلسلة الرسوم المتحركة حول مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، والتي تقوم بمهمة مدتها 12 عامًا لاستكشاف كويكبات طروادة على كوكب المشتري. 

الأفلام الوثائقية 

وسيكون جهاز البث أيضًا هو الموطن الجديد للأفلام الوثائقية السابقة والمستقبلية لوكالة الفضاء، مثل "The Color of Space" الذي يحكي القصص الملهمة لرواد الفضاء السود التابعين لناسا. وعرض لأول مرة في عام 2022.
قال مارك إيتكيند، المدير المساعد لمكتب الاتصالات التابع لناسا، في يوليو الماضي: "إننا نضع المساحة عند الطلب وفي متناول يدك من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا". 
وأضاف: "إن تحويل وجودنا الرقمي سيساعدنا على سرد القصص بشكل أفضل حول كيفية استكشاف ناسا للمجهول في الهواء والفضاء، ويلهم من خلال الاكتشاف، ويبتكر لصالح البشرية".

وتخطط وكالة الفضاء لدمج المزيد من مواقع الوكالة المنفصلة ومكتبات الوسائط المتعددة تدريجيًا في (NASA +) للحصول على تجربة مشاهدة أكثر إثارة وتعليمية. 

وتتيج الخدمة المجانية، مشاهدة محتوى جميع المؤسسات البحثية التابعة لناسا - كل شيء بدءًا من صور الأقمار الصناعية المناخية عبر قسم جودارد لعلوم الأرض التابع لناسا وحتى النظرة الأولى على عوالم جديدة عبر تلسكوب جيمس ويب.

وقال نيكي فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية بالوكالة، إن (NASA +) تأمل في "بناء اتصالات أقوى مع زوارنا ومشاهدينا في نهاية المطاف".

ولخص جيف سيتون، كبير مسؤولي المعلومات في ناسا، هدف الوكالة بعبارات أسمى: "رؤيتنا هي إلهام البشرية من خلال تجربة ويب موحدة وعالمية لناسا".

اقرأ أيضا

يوتيوب
9:59 م السبت، 04 نوفمبر 2023

خطوات جديدة من "يوتيوب" لحماية المراهقين.. تعرف عليها

شركة ميتا
6:01 م السبت، 04 نوفمبر 2023

لمساعدة منشئي المحتوى.. ميتا تضيف مجموعة من الأدوات والترقيات الجديدة

جوجل كروم
12:03 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

تحذير مهم.. جوجل كروم يوقف دعم نظام أندرويد 7 نوجا

جوجل
11:11 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بداية من نوفمبر.. جوجل ترفع اشتراكات يوتيوب في دول حول العالم

اقرأ أيضا

إيلون ماسك يكشف عن "جي بي تي الحقيقة" غدًا

بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

"على بابا" تتحدي أمازون ومايكروسوفت باختراق سوق الذكاء الاصطناعي

في أعقاب الهلع بفرنسا ودول أوروبية.. ابتكار جهاز للقضاء على بق الفراش

إيلون ماسك يحذر من الروبوتات الشبيهة بالبشر.. ماذا لو لم يعودوا لطيفين؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

اليد الكونية الشبحية 10:36 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ناسا تنشر صورًا مخيفة لـ "اليد الكونية الشبحية" في عمق الفضاء

كويكب نيبو 4:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"ناسا" تكشف تفاصيل مثيرة عن أخطر كويكب يهدد الأرض

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-11-02 at 11.30.37 PM
12:44 ص الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شركة هندية تكشف مواصفات حصرية لأحدث هواتفها العاملة بنظام الأندرويد

شحن الهاتف
8:55 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

10 علامات تدل على اختراق هاتفك الجوال

ثثثثصص
4:40 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"الجبير": المملكة مستمرة في دعم الاستقرار في مجال الأمن السيبراني

ساعة ابل
2:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

"أبل" تعتزم إضافة ميزة قياس ضغط الدم إلى ساعتها الذكية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

images
2:01 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. ارتكب هذه الجريمة البشعة.. تنفيذ حُكم الشرع قصاصًا في المالكي بمكة

التنمر في المدارس
1:59 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

اعتبارًا من اليوم.. بدء الدوام الشتوي في المدارس (فيديو)

اختبار الأختبارات اختبارات
8:05 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. كل ما تريد معرفته عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول وجدول الإجازات

فرص وظائف
1:27 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. بشرى سارة.. الإعلان عن 65 ألف فرصة وظيفية لهؤلاء الخريجين

الهيئة العامة لتنظيم الإعلام 2
1:02 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. غرامة 10 ملايين ريال.. المحظورات الـ 14 في مشروع "نظام الإعلام"

Screenshot_7
12:45 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

جوًا وبرًا وبحرًا.. "الجوازات" تواصل استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة