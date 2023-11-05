العالم في متناول يدك.. ناسا تطلق خدمة بث مجانية خلال أيام

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تطلق وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في الأسبوع المقبل، خدمة بث جديدة بدون إعلانات أو أي رسوم مادية.

وتأمل الوكالة من خلال (NASA+) في تجديد تواجدها على شبكة الإنترنت بما يتجاوز خدمة البث التلفزيوني الحالية التابعة لها وقناتها على موقع "يوتيوب"، مع إضافة محتوى بث أصلي جديد يعد "بوضع الكون في متناول يدك". اضافة اعلان

لكن جهاز البث سيحافظ أيضًا على تقليد تلفزيون ناسا المتمثل في "التغطية المباشرة الحائزة على جائزة إيمي"، مثل هبوط مركبة "أوسايرس-ركس" في سبتمبر، حسبما قالت الوكالة في إعلانها عن الخدمة الجديدة.





كيف يمكنك الوصول إلى الخدمة الجديدة؟



الأفلام الوثائقية



وفقًا لبيان صادر عن "ناسا"، سيكون برنامج (NASA +) الجديد متاحًا للتنزيل والاستخدام على معظم المنصات الرئيسية عبر تطبيق ناسا على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام آي أو إس وأندرويد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية.وسيتم أيضًا الوصول إلى الخدمات عبر مشغلات الوسائط المتدفقة مثل نظام تشغيل التلفاز الذكي روكو وتلفزيون أبل فاير، وكذلك عبر متصفحات الويب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة.وسيدمج الموقع خدمات ناسا الموجودة مسبقًا، مثل مركز اللغة الإسبانية (NASA en Español)، ومحتوى الأطفال، مثل سلسلة الرسوم المتحركة حول مركبة لوسي الفضائية التابعة لناسا، والتي تقوم بمهمة مدتها 12 عامًا لاستكشاف كويكبات طروادة على كوكب المشتري.وسيكون جهاز البث أيضًا هو الموطن الجديد للأفلام الوثائقية السابقة والمستقبلية لوكالة الفضاء، مثل "The Color of Space" الذي يحكي القصص الملهمة لرواد الفضاء السود التابعين لناسا. وعرض لأول مرة في عام 2022.قال مارك إيتكيند، المدير المساعد لمكتب الاتصالات التابع لناسا، في يوليو الماضي: "إننا نضع المساحة عند الطلب وفي متناول يدك من خلال منصة البث الجديدة التابعة لناسا".وأضاف: "إن تحويل وجودنا الرقمي سيساعدنا على سرد القصص بشكل أفضل حول كيفية استكشاف ناسا للمجهول في الهواء والفضاء، ويلهم من خلال الاكتشاف، ويبتكر لصالح البشرية".وتخطط وكالة الفضاء لدمج المزيد من مواقع الوكالة المنفصلة ومكتبات الوسائط المتعددة تدريجيًا في (NASA +) للحصول على تجربة مشاهدة أكثر إثارة وتعليمية.وتتيج الخدمة المجانية، مشاهدة محتوى جميع المؤسسات البحثية التابعة لناسا - كل شيء بدءًا من صور الأقمار الصناعية المناخية عبر قسم جودارد لعلوم الأرض التابع لناسا وحتى النظرة الأولى على عوالم جديدة عبر تلسكوب جيمس ويب.وقال نيكي فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية بالوكالة، إن (NASA +) تأمل في "بناء اتصالات أقوى مع زوارنا ومشاهدينا في نهاية المطاف".ولخص جيف سيتون، كبير مسؤولي المعلومات في ناسا، هدف الوكالة بعبارات أسمى: "رؤيتنا هي إلهام البشرية من خلال تجربة ويب موحدة وعالمية لناسا".