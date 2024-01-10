الصين تنجح في اختراق خاصية إير دروب في هواتف الآيفون.. التفاصيل

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نجحت "وانغ شيندونجيان Wangshendongjian" الصينية في فك تشفير خاصية "إير
دروب" اللاسلكية لمشاركة الملفات في هواتف "آيفون"، وتحديد هوية
مستخدميها.
اختراق خاصة "إير دروب" اللاسكلية لهواتف آيفونوقال مكتب العدل في مدينة بكين في بيان لها، إن الشركة الصينية استطاعت
مساعدة الشرطة في تعقب الأشخاص الذين استخدموا هذه الخاصية في إرسال "معلومات
غير لائقة" للمارة في محطة مترو أنفاق المدينة.
السلطات الصينية استفادت من اختراق بيانات الآيفونوأوضح البيان أن السلطات تمكنت من تحديد أرقام جوالات مرسلي المعلومات،
وعناوين بريدهم الإلكتروني، والتعرف على هوية بعض المشتبه بهم.
وحصلت السلطات على هذه البيانات في إطار التحقيقات التي جرت بعد الحصول على شكوى رسمية، دون توضيح أي تفاصيل.
مميزات خاصة "إير دروب" لأجهزة آبلوتعد خاصيةAirDrop خدمة مخصصة من Apple تتيح
للمستخدمين اكتشاف أجهزة Mac وأجهزة iOS القريبة ونقل الملفات فيما بينها بشكل آمن عبر Wi-Fi وBluetooth.
ويمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وجهات الاتصال وكلمات المرور وأي شيء آخر يمكن نقله من ورقة المشاركة.