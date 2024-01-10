الصين تنجح في اختراق خاصية إير دروب في هواتف الآيفون.. التفاصيل

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نجحت "وانغ شيندونجيان Wangshendongjian" الصينية في فك تشفير خاصية "إير دروب" اللاسلكية لمشاركة الملفات في هواتف "آيفون"، وتحديد هوية مستخدميها. اضافة اعلان





اختراق خاصة "إير دروب" اللاسكلية لهواتف آيفون



السلطات الصينية استفادت من اختراق بيانات الآيفون



مميزات خاصة "إير دروب" لأجهزة آبل



طريقة تجاوز تشفير البروتوكول



وقال مكتب العدل في مدينة بكين في بيان لها، إن الشركة الصينية استطاعت مساعدة الشرطة في تعقب الأشخاص الذين استخدموا هذه الخاصية في إرسال "معلومات غير لائقة" للمارة في محطة مترو أنفاق المدينة.وأوضح البيان أن السلطات تمكنت من تحديد أرقام جوالات مرسلي المعلومات، وعناوين بريدهم الإلكتروني، والتعرف على هوية بعض المشتبه بهم.وحصلت السلطات على هذه البيانات في إطار التحقيقات التي جرت بعد الحصول على شكوى رسمية، دون توضيح أي تفاصيل.وتعد خاصيةAirDrop خدمة مخصصة من Apple تتيح للمستخدمين اكتشاف أجهزة Mac وأجهزة iOS القريبة ونقل الملفات فيما بينها بشكل آمن عبر Wi-Fi وBluetooth.ويمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وجهات الاتصال وكلمات المرور وأي شيء آخر يمكن نقله من ورقة المشاركة.وتعلن شركة Apple عن البروتوكول باعتباره آمنًا لأن الاتصال اللاسلكي يستخدم تشفير Transport Layer Security (TLS)، لكن مكتب العدل في بلدية بكين (BMBJ) يقول إنه ابتكر طريقة لتجاوز تشفير البروتوكول والكشف عن معلومات التعريف.