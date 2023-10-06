السواحة يناقش في كوريا مجالات الاقتصاد الرقمي وصناعة الفضاء والابتكار

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اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بعددٍ من قادة كُبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية والفضاء والابتكار، خلال زيارته الحالية لكوريا الجنوبية. اضافة اعلان





تعزيز قدرات قطاع الفضاء في المملكة





تطوير الأقمار الصناعية





أنظمة وخدمات نماذج الأعمال المبتكرة



وناقش وزير الاتصالات خلال اللقاءات، التي رافقه خلالها وفد رفيع المستوى يمثل قادة ومسؤولي الجهات ذات الصلة، مع رئيس شركة صناعات الفضاء الكورية الجنوبية KAI كانغ جوو-يونغ، تعزيز قدرات قطاع الفضاء السعودي.وناقش مع الجانب الكوري أيضًا، الشراكة في مجال التقنيات المتقدمة وتطوير الأقمار الصناعية وتكامل الأنظمة والخدمات الفضائية.واجتمع السواحة بقيادات شركة "نايفر الكورية الجنوبية NAVER" لتوسيع الشراكة في الحلول التقنية المتقدمة المعتمدة على البيانات والذكاء الاصطناعي.وناقش الطرفان تعزيز أنظمة وخدمات نماذج الأعمال المبتكرة للشركات السعودية الناشئة.وشملت الزيارة وزير الاتصالات والوفد المرافق شركة سامسونج، إضافة إلى الالتقاء بعددٍ من مستثمري رأس المال الجريء والصناديق الاستثمارية.