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صحيفة تواصل الالكترونية

"السبع" يحذر من طريقة احتيال جديدة لسرقة أموالك (فيديو)

عبدالله السبع
عبدالله السبع
أ أ
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حذر الخبير التقني عبدالله السبع، من طريقة احتيال خبيثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة عبر تطبيق الواتساب لسرقة واستنزاف أموال المستخدمين.اضافة اعلان

احتيال بطريقة خبيثة



وقال السبع، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "قد يتواصل معك رقم أجنبي في تطبيق الواتساب وبالغالب يضع هذا الشخص صورة امرأة، ويقول لك انا تواصلت معك بالخطأ ويعتذر بسبب ذلك".
وتابع السبع "في نهاية الرسالة يختمها بجملة أنا خبير عملات رقمية ما رأيك تستثمر، ويعطيك معلومات وهمية عن الاستثمار، وبعدها يعطيك رابط وهمي لفتح محفظة رقمية وشراء عملات".

الهدف سرقة أموالك



وواصل السبع بقوله "أنت في هذه الحالة، تظن أنك اشتريت عملات رقمية ولكن للأسف أنت لم تشتري شيئاً، ولكن اشتريت شيء وهمي وتيم تحويل الأموال للمحتال نفسه".
وختم السبع بقوله "لذلك انتبه لمن يتواصل معك في تطبيق الواتساب ومن يعطيك نصائح للاستثمار في العملات الرقمية.. ترى هدفهم سرقة أموالك".



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