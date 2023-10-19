"الزكاة" تستغرض الموظف الآلي "زياد" في معرض "جيتكس 2032" في دبي

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قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقنية الموظف الرقمي "زياد" التي أطلقتها الهيئة في وقت سابق، خلال مشاركتها الحالية في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (جيتكس 2023م) في دبي. اضافة اعلان

ويعتمد "الموظف الرقمي" على استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA) بهدف تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري.





دقة البيانات وسرعة معالجتها





تنفيذ المهام يستغرق 13 ثانية فقط





تطبيق منظومة "الفوترة الإلكترونية"





تعزيز التواصل مع شركات التقنية



ويقوم بذلك من خلال التأكد من دقة البيانات وسرعة معالجتها ومراجعتها مستخدمًا آلية التعرف البصري على الأحرف (OCR) والقيام بالمهام المتكررة مثل إدخال وتعديل البيانات وتصنيف الوثائق.ويوفر الموظف الآلي والجهد وتكامل المنصات الرقمية والاستخدام الأفضل للموارد البشرية، حيث تمتاز تقنية التشغيل الآلي للعمليات بالقدرة على القيام بالتحليلات المتقدمة بدقة وسرعة وإنتاجية عالية.وينفذ الموظف الرقمي المهام بسرعة أعلى مقارنة بالسابق، بحيث أصبحت المهام تستغرق 13 ثانية فقط لإنجازها بعد أن كانت تحتاج 14 دقيقة.وقد استفادت الهيئة حتى الآن من استخدام "زياد" في توكيل مهام أخرى لأكثر من 160 موظفًا وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية لفريق العمل.وعرضت الهيئة أيضًا لزوار المعرض والشركاء، نجاحها في تطبيق منظومة "الفوترة الإلكترونية"، ومبادرتها على مستوى تيسير التجارة، والمتمثلة في مبادرة الفسح خلال ساعتين، وما حققته من أثر إيجابي.وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها مزايا منصة ضريبة التصرفات العقارية، أضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى من خلال تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي.وتسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من مشاركتها في النسخة 43 من معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز التواصل مع شركات التقنية المتخصصة في تطوير الخدمات الرقمية المتكاملة.ويقام المعرض في مركز التجارة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المدة من يوم 16 وحتى 20 أكتوبر 2023 م حيث يلتقي في المعرض شركات التقنية العالمية والمؤسسات الحكومية.