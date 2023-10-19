"الزكاة" تستغرض الموظف الآلي "زياد" في معرض "جيتكس 2032" في دبي

قدمت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك تقنية الموظف الرقمي "زياد" التي أطلقتها
الهيئة في وقت سابق، خلال مشاركتها الحالية في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات
(جيتكس 2023م) في دبي.
ويعتمد "الموظف الرقمي" على استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA) بهدف تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري.
ويقوم بذلك من
خلال التأكد من دقة البيانات وسرعة معالجتها ومراجعتها مستخدمًا آلية التعرف
البصري على الأحرف (OCR) والقيام بالمهام المتكررة مثل إدخال
وتعديل البيانات وتصنيف الوثائق.
دقة البيانات وسرعة
معالجتها
ويوفر الموظف الآلي والجهد وتكامل المنصات الرقمية والاستخدام الأفضل للموارد البشرية، حيث تمتاز تقنية التشغيل الآلي للعمليات بالقدرة على القيام بالتحليلات المتقدمة بدقة وسرعة وإنتاجية عالية.
وينفذ الموظف
الرقمي المهام بسرعة أعلى مقارنة بالسابق، بحيث أصبحت المهام تستغرق 13 ثانية فقط
لإنجازها بعد أن كانت تحتاج 14 دقيقة.
تنفيذ المهام
يستغرق 13 ثانية فقط
وقد استفادت الهيئة حتى الآن من استخدام "زياد" في توكيل مهام أخرى لأكثر من 160 موظفًا وذلك لتعظيم الاستفادة من القدرات البشرية لفريق العمل.
وعرضت الهيئة
أيضًا لزوار المعرض والشركاء، نجاحها في تطبيق منظومة "الفوترة
الإلكترونية"، ومبادرتها على مستوى تيسير التجارة، والمتمثلة في مبادرة الفسح
خلال ساعتين، وما حققته من أثر إيجابي.
تطبيق منظومة
"الفوترة الإلكترونية"
وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها مزايا منصة ضريبة التصرفات العقارية، أضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى من خلال تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي.
وتسعى هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك من مشاركتها في النسخة 43 من معرض الخليج لتكنولوجيا
المعلومات إلى تعزيز التواصل مع شركات التقنية المتخصصة في تطوير الخدمات الرقمية
المتكاملة.
تعزيز التواصل
مع شركات التقنية
ويقام المعرض في مركز التجارة العالمي بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال المدة من يوم 16 وحتى 20 أكتوبر 2023 م حيث يلتقي في المعرض شركات التقنية العالمية والمؤسسات الحكومية.