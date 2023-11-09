الروبوت القاتل يسحق عاملاً حتى الموت

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سحق روبوت عاملاً في أحد المصانع حتى الموت بكوريا الجنوبية بعد أن فشل في التمييز بينه وبين صندوق للخضروات.

وكان الضحية، وهو عامل في شركة للروبوتات في الأربعينيات من عمره، يقوم بفحص مستشعر الروبوت في مركز توزيع للمنتجات الزراعية في جنوب جيونج سانج في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء. اضافة اعلان

لكن الروبوت الذي كان يرفع صناديق الفلفل على منصة نقالة، أمسك العامل بذراعه ودفعه نحو الحزام الناقل، فسحق وجهه وصدره.





تعطل الروبوت



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استشعار محدود



وقالت مصادر الشرطة إن الروبوت على ما يبدو قد تعطل، وتعرف على العامل على أنه صندوق.وقل الضحية إلى المستشفى، لكنه توفي في وقت لاحق، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.وتستعد الشرطة لبدء تحقيق مع مديري السلامة في المصنع بشبهة الإهمال في القيام بواجباتهم.ودعا مسؤول من مجمع دونجوسونج الزراعي للتصدير، الذي يملك المصنع في بيان بعد الحادث، إلى إنشاء نظام "دقيق وآمن".وكان الضحية قد ملأ بياناته لإجراء الاختبارات التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في 6 نوفمبر.لكن تم إرجاؤها لمدة يومين بسبب الإبلاغ عن مشاكل في مستشعر الروبوت.وفي مارس، تعرض رجل كوري جنوبي في الخمسينيات من عمره لإصابات خطيرة بعد أن حاصره روبوت أثناء عمله في مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات.وفي يوليو الماضي، أقدم روبوت على كسر إصبع طفل خلال مباراة شطرنج في روسيا.وأفادت وسائل إعلام روسية أن الروبوت أمسك بإصبع الصبي البالغ من العمر سبع سنوات في بطولة موسكو المفتوحة، لأنه كان مرتبكًا بسبب تحركاته السريعة.وقال سيرجي لازاريف، نائب رئيس الاتحاد الروسي للشطرنج آنذاك، إن الطفل انتهك "بعض قواعد السلامة" من خلال التحرك في وقت مبكر جدًا.وقال كريستوفر أتكيسون، خبير الروبوتات في جامعة كارنيجي ميلون، لصحيفة "ديلي ميل": "الروبوتات لديها استشعار محدود، وبالتالي وعي محدود بما يجري حولها".وتابع: "أظن أن روبوت الشطرنج لم يكن لديه آذان، وأن نظام رؤيته كان أعمى عن أي شيء آخر غير ألواح وقطع الشطرنج".