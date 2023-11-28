"الحربي" يوضح الطريقة الأمثل لحمايتك من النصب والاحتيال (فيديو)

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نصح الخبير التقني سالم الحربي، للجوء للمكاتب العامة لإجراء أي معاملات مالية بدلا من اللجوء المباشر لمحركات البحث الشهيرة.





تجنب النصب والاحتيال اضافة اعلان



المكاتب العامة أفضل



خيار المطور:



كاميرا هاتف "آيفون"



موضحا

مزايا مهمة:



تصوير الفلاتر:



🚨الطريقة الامثل لحمايتك من النصب والاحتيال.



🟢واتمنى نشر الفيديو من اجل الفائدة pic.twitter.com/TaNoC3B6DV — سالم الحربي (@arnod) November 28, 2023

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا: "أنصحك أن تتجه للمكاتب العامة والتي لديها خدمات عامة ومنتشرة في كل مكان في المملكة".وأضاف "هذه المكاتب العامة هي الأضمن والأسلم، وقد تدفع 20 ريال فقط، بدلا من تعرضك للنسب ويسرقون منك 20 ألف ريال أو أكثر".وفي وقت سباق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن طريقة معرفة التجسس على هاتف آيفون .وأوضح أنه يجب البحث عن خيار المطور في الإعدادات، وإذا كان هذا الوضع مفعل يعني أن بعض الأشخاص يتجسسون عليك.وأضاف أنه يجب وقف هذا الوضع حتى لا يسمح بتثبيت البرامج الضارة وبرامج التجسس.في وقت سابق، وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يكشف خلاله عن أهم المميزات في كاميرا هاتف "آيفون"،وجود العديد من المزايا المهمة.وأوضح أن من بين المزايا المهمة هي إمكانية التقاط الصور في نفس وقت التقاط الفيديو، وأيضا يمكن تصوير مقطع فيديو وفي نفس الوقت تشغيل مقطع صوت في الخلفية.وأضاف: أصبح هناك إمكانية للتصوير بالفلاتر الموجودة لتصوير الصور والفيديو وأيضا التصوير بالشكل الطولي وهو شكل تصوير "سناب شات".