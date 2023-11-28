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صحيفة تواصل الالكترونية

"الحربي" يوضح الطريقة الأمثل لحمايتك من النصب والاحتيال (فيديو)

اختراق الحسابات 2
سالم الحربي
أ أ
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نصح الخبير التقني سالم الحربي، للجوء للمكاتب العامة لإجراء أي معاملات مالية بدلا من اللجوء المباشر لمحركات البحث الشهيرة.

تجنب النصب والاحتيالاضافة اعلان


وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا: "أنصحك أن تتجه للمكاتب العامة والتي لديها خدمات عامة ومنتشرة في كل مكان في المملكة".

المكاتب العامة أفضل


وأضاف "هذه المكاتب العامة هي الأضمن والأسلم، وقد تدفع 20 ريال فقط، بدلا من تعرضك للنسب ويسرقون منك 20 ألف ريال أو أكثر".

وفي وقت سباق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن طريقة معرفة التجسس على هاتف آيفون .

خيار المطور:


وأوضح أنه يجب البحث عن خيار المطور في الإعدادات، وإذا كان هذا الوضع مفعل يعني أن بعض الأشخاص يتجسسون عليك.

وأضاف أنه يجب وقف هذا الوضع حتى لا يسمح بتثبيت البرامج الضارة وبرامج التجسس.

كاميرا هاتف "آيفون"


في وقت سابق، وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يكشف خلاله عن أهم المميزات في كاميرا هاتف "آيفون"،

موضحا

وجود العديد من المزايا المهمة.

مزايا مهمة:


وأوضح أن من بين المزايا المهمة هي إمكانية التقاط الصور في نفس وقت التقاط الفيديو، وأيضا يمكن تصوير مقطع فيديو وفي نفس الوقت تشغيل مقطع صوت في الخلفية.

تصوير الفلاتر:


وأضاف: أصبح هناك إمكانية للتصوير بالفلاتر الموجودة لتصوير الصور والفيديو وأيضا التصوير بالشكل الطولي وهو شكل تصوير "سناب شات".

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